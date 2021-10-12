به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبق پرس، آخرین نتایج انتخابات پارلمانی عراق از پیشتازی صدری‌ها در این انتخابات حکایت دارد. بر اساس گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده است، پراکندگی کرسی های پارلمانی در عراق طی ۴ سال آینده به شرح ذیل است:

جریان صدر: ۷۳ کرسی

حزب تقدم: ۴۰ کرسی

دولت قانون: ۳۷ کرسی

شخصیت های مستقل: ۲۰ کرسی

حزب دموکرات کردستان: ۳۲ کرسی

حزب عزم: ۱۴ کرسی

ائتلاف فتح: ۱۴ کرسی

جنبش امتداد: ۱۰ کرسی

اتحاد اسلامی: ۹ کرسی

الجیل الجدید: ۹ کرسی

اشراقة کانون: ۸ کرسی

جریان های حکمت و النصر: ۵ کرسی

علیرغم اینکه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نگرانی‌های فراوانی در خصوص ایجاد خلل‌های امنیتی در جریان آن وجود داشت، اما انتخابات در یک فضای کاملاً با ثبات از لحاظ امنیتی برگزار شد. این نیروهای مسلح عراق بودند که موفق شدند امنیت انتخابات را تأمین کنند.

در این میان نباید از نقش پررنگ، مهم و بسزای «حشد شعبی» در تأمین امنیت انتخابات نیز به سادگی عبور کرد. نیروهای حشد شعبی حتی به فاصله چند روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی، طی عملیات‌های مختلف در استان‌های گوناگون تلاش‌های بقایای عناصر تکفیری برای انجام عملیات‌های خرابکارانه در روز انتخابات را ناکام گذاشتند. در طول روزهای گذشته بسیاری از مسیرهای ورود تکفیریها به مناطق حساس عراق توسط حشد شعبی ناکام گذاشته شد.

از همین روی، پر واضح است که حشد شعبی یکی از عوامل مؤثر در تأمین امنیت انتخابات پارلمانی عراق بوده است. از سوی دیگر، باید این مسأله را نیز در نظر داشت که شرایط این دوره از انتخابات پارلمانی عراق با ادوار گذشته کاملاً متفاوت بوده است. در این دوره انتخابات نه به صورت استانی که به صورت منطقه‌ای برگزار شد. در این میان، برخی جریان‌ها تلاش کردند تا از فضای جدید انتخابات برای رأی آوری خود استفاده کنند که تلاش آنها با ناکامی مواجه شد.