ثبت ۲ وقف جدید در خوانسار طی سال ۱۴۰۰

محمد حسین شفاعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری پنج مجوز سرمایه گذاری برای موقوفات حمام هرستانه، حاج میرزا محمد خوانساری، حاج صانع، آخوند ملاحیدر و چشمه آخوند دریافت شده است.

وی افزود: همچنین در اجرای طرح ضیافت الهی و شمیم حسینی بیش از ۲۵۰ بسته معیشتی و پک تحصیلی در ماه رمضان و ماه صفر به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال توزیع شده است.

اجرای عملیات عمرانی در دو امامزاده خوانسار

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوانسار از اجرای عملیات عمرانی در امامزادگان احمد (ع) و سید صالح (ع) به ارزش بیش از ده میلیارد ریال خبر داد و گفت: در سال جاری در راستای نیت واقفان خیر اندیش سه میلیارد ریال در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و تعمیر مساجد و حسینیه هزینه شده است.

ثبت دو وقف جدید در خوانسار

شفاعتی با بیان اینکه در سال جاری دو وقف جدید از سوی حاج حسن شفیعی و همسرش حاجیه خانم اشرف شفیعی به ارزش حدود هشتاد میلیارد ریال انجام شد، افزود: این واقفان خیراندیش منزل مسکونی خود را به نیت حسینیه وقف و حسینیه نیز به نام فرزند شهیدشان محمد صادق شفیعی نام‌گذاری شد، همچنین از سوی این واقفان یک باب مغازه در خیابان امام شهر خوانسار برای هزینه‌های این حسینیه وقف شد.

۵۰ درصد مساجد خوانسار فاقد سند هستند

وی با بیان اینکه در شهرستان خوانسار ۱۱۶ مسجد وجود دارد که ۵۰ درصد فاقد سند هستند، گفت: در سال جاری ۶ سند مالکیت به متراژ حدود ۱۴ هزار مترمربع دریافت و تحدید حدود و نقشه برداری ۲۰ رقبه انجام شده است.