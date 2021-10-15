فوتی های ناشی از کرونا در زنجان روند نزولی گرفته است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم رعایت تقویت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: پیک ششم کرونا در راه است و باید مردم بهداشت را همچنان رعایت کنند.

وی با بیان اینکه بستری‌های کرونا در استان رو به کاهش است، اظهار کرد: طی روزهای گذشته مبتلایان به کرونا هم در استان کاهش یافته است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان از کاهش فوتی‌های کرونا در استان خبر داد و گفت: کرونا در استان روند نزولی به خود گرفته و این جای خوشحالی دارد.

قزلباش تزریق واکسن کرونا در استان را بسیار خوب اعلام کرد و ابراز داشت: بیش از ۵۲ درصد زنجانی‌ها دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی افزود: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان باید تقویت شود و تنها راه رهایی از این ویروس منحوس رعایت بهداشت فردی و جلوگیری از دورهمی ها است.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: ۵۰ مرکز تجمیعی به صورت خودروی و پیاده به مردم تزریق واکسن را انجام می‌دهند.

قزلباش گفت: شهروندان زنجانی به محض دریافت پیامک یا فراخوان برای تزریق واکسن در موعد مقرر به محل مراجعه کنند و این کار را با تعویق نیندازند.