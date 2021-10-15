به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی نبی زاده در هفتمین نشست منطقهای توانمندسازی شبکه راهیاری در گام سوم «مهرواره اوج» که با حضور مدیران کل، معاونان فرهنگی و مدیران ادارات و شبکه راهیاری استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان و خوزستان به مدت دو روز در اهواز برگزار شد، گفت: باید نگاه مدیران تبلیغات اسلامی به کار فرهنگی، «کار در شرایط جنگی» باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: با توجه به اینکه هماکنون در جنگ فرهنگی - رسانهای هستیم باید در قرارگاه فرهنگی، نقشه عملیاتهای فرهنگی تدوین و بهصورت سراسری توسط ادارات تبلیغات اسلامی و امامان محله اجرایی شود.
وی بیان کرد: در این راستا قرارگاههایی برای اجرای مأموریتهای سازمان تبلیغات تشکیل شده است که در مجموع حدود ۱۲ قرارگاه هستند.
حجتالاسلام پشم فروش، دبیر مهرواره اوج نیز در این نشست درباره «تبیین گفتمان راهیاری» و «شبکهسازی مساجد» در نشست منطقهای توانمندسازی شبکه راهیاری گفت: سال گذشته همزمان با اوجگیری ویروس کرونا و پس از اجرای عملیات شهید سلیمانی به بهانه ماه مبارک رمضان، مهرواره همدل طراحی شد تا گامهای بلندی برداشته شود و دایره مسائل مردم را وسیعتر و مخاطبان را در فضای رقابتی گسترش یابد.
وی بیان کرد: در مرحله سوم فعالیتها و در لبیک بهفرمان مقام معظم رهبری، مهرواره اوج اجرایی شد تا برخی از مشکلات مردم را رفع کرده و همچنین میدان را نیز رشد دهیم.
به گزارش مهر، یکی از مهمترین اهداف تشکیل نشست «منطقهای توانمندسازی شبکه راهیاری» ظرفیت شناسی مناطق و محلات استان با همفکری راهیاران و معاونان فرهنگی ادارات تبلیغات اسلامی استانهای شرکتکننده است که در این راستا کارگاههای گروهی بوم بهصورت حلقهای تشکیل شد.
در این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، قائممقام بنیاد هدایت و دبیر مهرواره اوج در خصوص مأموریتهای سازمان تبلیغات، پیادهسازی و تشکیل نظام امت - امامت با مرکزیت مسجد و تبیین گفتمان راهیاری و شبکهسازی مساجد سخنرانی کردند.
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