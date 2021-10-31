به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، معصومه سهرابی مدیر دفتر بانوان «بنیاد هدایت» با اشاره به اینکه طرح شریکة الامام ویژه همسران امامان محله است که در آن امام محله و همسرش به‌صورت زوج ترکیبی برای رفع مشکلات محله و ارتقا فرهنگ منطقه فعالیت می‌کنند اظهارداشت: همسران امامان محله در پیشبرد طرح «شریکةالامام» نقش مهمی ایفا می‌کنند، شریکة الامام در واقع فردی است که می‌تواند از نزدیک‌ترین نقطه، ناظر بر مسائل امام محله باشد و بر عواطف و فعالیت‌های اجتماعی امام تأثیر فوق‌العاده‌ای بگذارد همچنین باید به این نکته توجه داشت که بانوان تأثیر عمیقی بر همسران و فرزندان خود دارند لذا بانوان می‌توانند با کمک مردم زمینه توسعه، حل مسائل و مشکلات محله را فراهم کرده و مبنای شکل‌گیری تمدن اسلامی باشند.

مدیر دفتر بنیاد هدایت افزود: از آنجا که بنیاد هدایت مجری طرحی به نام «طرح تحول اجتماعی مسجد محور» است در این طرح، روحانی مستقر در روستا و یا حاشیه شهر با استفاده از ظرفیت‌های موجود منطقه و ظرفیت‌های بیرون منطقه می‌تواند مشکلات را شناسایی و برای حل آن اقدام کرده تا مدل یک تمدن اسلامی در محدوده کوچک محله و روستا ایجاد کند.

وی بیان داشت: در بنیاد هدایت ما برای کمک به توانمندسازی و تعالی امام و شریکة الامام از ابزاری به نام «ابزار راه یاری» استفاده می‌کنیم. یک راهیار امام و یک راهیار شریکة الامام داریم که با توجه به اینکه بنیاد فعالیتش بر روی امامان سال‌هاست که آغازشده و انجام می‌شود تصمیم گرفتیم که همسران راهیاران امام را به نام راهیاران شریکة الامام در نظر بگیریم تا بتوانند در جهت حل مسائل حوزه زنان به امامان کمک کنند.

سهرابی افزود: ما یک دوره اردوی توجیهی به‌صورت ملی برای این عزیزان برگزار کردیم و اکنون ارتباط خوبی با این بانوان داریم. ۲۰ استان به طور کلی در حوزه راهیاری فعال هستند که ۱۰ استان کرمان، قم، اصفهان، مرکزی، ایلام، خراسان جنوبی، زنجان، لرستان، آذربایجان غربی و همدان فعالیت بیشتری دارند و اقدامات خوبی را در حوزه شریکة الامام انجام داده‌اند. ما با شبکه راهیاری شریکة الامام جدا از بحث شبکه راه یاری امام ارتباط داریم و در حال حاضر هر هفته با آن‌ها یک جلسه آنلاین داریم.

مدیر دفتر بانوان تصریح کرد: در نظر داریم که برای شبکه راه یاری اردویی به‌صورت خانوادگی در قم برگزار کنیم در این اردو علاوه بر آموزش بحث حل مسئله و توانمندسازی ابزارهایی را آموزش می‌دهیم که راهیارها بتوانند برای ارتقا شریکة الامام از آن‌ها استفاده کنند. علاوه بر این برای خود شریکة الامام بحث توانمند سازی را به‌صورت جدی خواهیم داشت.

معصومه سهرابی تصریح کرد: برای اینکه از وضعیت این بانوان از نزدیک آشنا شویم یک فرم آنلاین بانام «سامانه بیرق» طراحی کردیم که در این فرم بانوان وضعیت فردی اجتماعی خانوادگی و مهارت‌هایشان را به ما گزارش می‌دهند و ما بر اساس این فرم وضعیت همسران امام را بررسی کرده و تصمیم می‌گیریم که برای هر فرد چه کلاس‌هایی را برگزار کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر اسامی ۱۰۰۰ نفر در سامانه شریکةالامام ثبت شده است.اولین دوره‌ای که قرار است در اولویت قرار گیرد بحث مشاور خانواده و توانمندسازی این عزیزان در حوزه علوم قرآنی، تفسیر و نهج البلاغه است که بتوانند با این توانمندسازی با مردم منطقه و محله خود ارتباطی دوستانه و صمیمی برقرار کنند و از ظرفیت خود آن‌ها برای حل مسائل استفاده کنند.