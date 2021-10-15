مردم به باورهای غلط در ارتباط با واکسیناسیون توجه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسن دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه اردستان ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: شعار امسال نیروی انتظامی، پلیس هوشمند امنیت پایدار است و امروز به نام ولایت‌مداری، حفظ ارزش‌ها و جامعه ایمانی مزین شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود با هوشمندی پلیس شاهد امنیت پایداری در جامعه باشیم، همچنان که در فضای مجازی از گزارش‌های عملکرد آنها در راستای حفظ جان، مال و امنیت مردم مطلع می‌شویم.

امام جمعه اردستان تلاش نیروی انتظامی را ستودنی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک مردم و هم‌افزایی نیروی انتظامی امنیت پایداری در منطقه وسیع شهرستان اردستان داشته باشیم.

دهشیری ضمن اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، تصریح کرد: همکاری و هم‌افزایی اولیا و مربیان می‌تواند در راستای رشد علمی و معنوی دانش‌آموزان مؤثر باشد.

وی ادامه داد: باید ابتدا بحث سرپرستی وزارت آموزش و پرورش حل بشود، همچون در شهرستان اردستان که علاوه بر آموزش و پرورش، ادارات دیگری نیز با سرپرست اداره می‌شود که امید می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی شود.

مردم به باورهای غلط درباره واکسیناسیون توجه نکنند

امام جمعه اردستان ضمن دعوت مردم اردستان به تزریق واکسن، تاکید کرد: مردم به باورهای غلط و نادرست در زمینه واکسیناسیون توجه نکنند و کسانی که تاکنون نسبت به تزریق واکسن اقدام نکرده اند هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

دهشیری تاکید شد: مردم با استقبال پرشور خود از واکسیناسیون، آبروی شبکه بهداشت و درمان را در این خصوص حفظ کنند.

امام جمعه اردستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: طالبانی که حکومت را در دست گرفته‌اند باید در قبال آن امنیت جامعه را نیز تضمین کنند.

دهشیری تصریح کرد: یکی از نمود و نشانه‌های امنیت در ایران این است که هرگونه اجتماعات و مراسم‌هایی که با حضور نیروی‌های امنیتی و انتظامی برگزار می‌شود به دور از هر حادثه‌ای است.