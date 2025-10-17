دهشیری: معیشت مردم اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: بحثی که در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح است، جنایت بی‌سابقه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا در غزه است که بیش از دو سال ادامه دارد. این جنایت بیش از ۷۰ هزار نفر کشته و مجروح برجای گذاشته و ساختمان‌های بسیاری تخریب شده است.

وی افزود: ترامپ خود را ناجی مردم در قالب صلح عنوان می‌کند، اما تحلیل‌گران معتقدند صهیونیست‌ها با اندک بهانه مجدد جنگ را آغاز کرده و مردم را به شهادت می‌رسانند. در عین حال، قدرت حماس با پشتوانه ایمان به خدا است.

ضرورت توجه به تربیت و آموزش

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: هفته پیوند اولیا و مربیان پیش روست و مربیان و معلمان گل سرسبد جامعه هستند. اگر هر یک از اولیا و مربیان احساس مسئولیت کنند، جامعه طعم شیرین آموزش و پرورش را می‌چشد.

وی تأکید کرد: اولیا نباید از نقش تربیتی فرزند خود غافل شوند، چرا که بیشترین ساعات فرزند در خانواده سپری می‌شود. معلمان نیز باید به پرورش دانش‌آموزان توجه داشته باشند؛ آموزش و پرورش همچون دو بال مکمل برای فرد، خانواده و جامعه مفید خواهند بود.

انتظار از مسئولان در حوزه معیشت و آموزش

دهشیری به نتایج کنکور سراسری اشاره کرد و گفت: قبولی‌های کنکور شهرستان قابل توجه بوده اما قابل تأمل نیست. انتظار می‌رود زمینه فعالیت آموزشی، مشاوره‌ای و تشکیل کلاس‌های تقویتی در سطح عالی در شهرستان صورت گیرد.

امام جمعه اردستان در خصوص مسائل معیشتی نیز گفت: ۲۵ مهر روز جهانی ریشه‌کنی فقر است و انتظار می‌رود فقر گسترش نیابد. مسئولان امر همواره وعده داده‌اند که فقر را به حداقل برسانند و هیچ فردی زیر خط فقر نباشد؛ معیشت مردم باید در اولویت باشد.

وی تأکید کرد: نظارت و بررسی‌ها توسط تعزیرات باید با جدیت انجام شود و با محتکران برخورد قابل توجهی صورت گیرد. کم‌کاری برخی مسئولین و میدان‌داری مفسدین باعث گرانی و به‌هم‌زدن معیشت مردم می‌شود و انتظار داریم مسئولان شهرستان نظارت‌های خود را افزایش دهند.