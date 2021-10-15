تعامل مردم و نهادهای امنیتی آرامش را به استان سمنان هدیه داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی در سخنرانی بین خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای مرکز استان با اشاره به گرامی داشت هفته نیروی انتظامی، بیان کرد: عوامل متعددی در کنار ناجا در حفظ امنیت جامعه تأثیرگذار هستند، تاکید کرد: نیروی انتظامی هرگز مقوله امنیت را به نام خودش مصادره نمی‌کند.

وی با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی، افزود: امنیت و آرامش حاکم بر استان سمنان مرهون همراهی و تعامل مردم و همچنین همه نهادهای امنیتی در کنار خدمات پلیس است.

اهمیت ارتباط بین پلیس و مردم

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ما معتقد هستیم که امنیت بالای استان سمنان، نتیجه تعامل و همدلی تمام دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردم است، تاکید کرد: امنیت جز در سایه همراهی و همدلی بین آحاد جامعه به دست نمی‌آید.

حسنی با بیان اینکه پلیس با مردم مهربان و با مخلان نظم و امنیت مقتدر برخورد می‌کند، گفت: تداوم تعامل خوب بین دستگاه‌های امنیتی به خصوص ناجا، اطلاعات، سپاه و… تضمین کننده امنیت مناسب حاکم بر استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا این تعامل و همراهی تقویت و مستمر شود، بیان داشت: ارتباط مردم با پلیس در راستای مقابله با تخلفات بسیار تعیین کننده است.