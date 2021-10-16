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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۴

هشدار مرکز ماهر؛

کشف آسیب‌پذیری‌ در محصولات Adobe

کشف آسیب‌پذیری‌ در محصولات Adobe

مرکز ماهر با اعلام هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات Adobe از کاربران خواست وصله های امنیتی منتشر شده برای این آسیب پذیری را در سیستم های رایانه ای خود اعمال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، اخیراً به‌روزرسانی‌هایی جهت وصله آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات زیر از شرکت Adobe (ادوب) منتشر شده است:

Adobe Acrobat and Reader
Adobe Connect
Adobe Reader Mobile
Adobe Commerce
Adobe Campaign Standard
Adobe ops-cli

مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها قادر به اجرای کد از راه دور و اعمال کنترل کامل روی سیستم آسیب‌پذیر است.

مرکز ماهر به کاربران توصیه کرده که جهت کاهش بهره‌برداری موفق از این آسیب‌پذیری‌ها، وصله‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال کنند.

برخی آسیب‌پذیری‌های مهم‌تر وصله شده در این به‌روزرسانی‌ها در جدول زیر آورده شده است.

کشف آسیب‌پذیری‌ در محصولات Adobe

اطلاع از سایر محصولات آسیب‌پذیر و جزئیات فنی این آسیب‌پذیری‌ها در این لینک در دسترس است.

کد مطلب 5328236

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