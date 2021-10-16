به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، اخیراً به‌روزرسانی‌هایی جهت وصله آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات زیر از شرکت Adobe (ادوب) منتشر شده است:

Adobe Acrobat and Reader

Adobe Connect

Adobe Reader Mobile

Adobe Commerce

Adobe Campaign Standard

Adobe ops-cli

مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها قادر به اجرای کد از راه دور و اعمال کنترل کامل روی سیستم آسیب‌پذیر است.

مرکز ماهر به کاربران توصیه کرده که جهت کاهش بهره‌برداری موفق از این آسیب‌پذیری‌ها، وصله‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال کنند.

برخی آسیب‌پذیری‌های مهم‌تر وصله شده در این به‌روزرسانی‌ها در جدول زیر آورده شده است.

اطلاع از سایر محصولات آسیب‌پذیر و جزئیات فنی این آسیب‌پذیری‌ها در این لینک در دسترس است.