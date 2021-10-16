ماموریت سمیرجعجع برای نابودی لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رویدادهای روز پنجشنبه لبنان که در آن تعدادی از معترضان به سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت به شهادت رسیدند، سناریوی جدید و از قبل برنامه ریزی شدهای است که تلاش میکند استقرار نسبی ماه گذشته در این کشور را به چالش بکشاند.
هدف اصلی، تولید فشار اجتماعی در بدنه افکار عمومی لبنان است تا با استفاده از آن پیش نیازهای تضعیف مقاومت فراهم شود یا دست کم توانمندی آن در چالشهای داخلی هزینه شود و نتیجه اینکه محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی در امنیت قرار گیرد.
سهم خواهی جریانهای سیاسی و یارگیری از جامعه لبنان با سلیقههای متفاوت و با تحریک مذهبی یا قومی در کنار بحران اقتصادی، فروپاشی ارزش لیر این کشور، شرایط را بیشتر از گذشته برای لبنانیها و عقلای آن دشوار کرده است.
کارنامه جعجع، سیاه و مملو از ترور و خونریزی است و دولت لبنان نباید به این فرد اجازه ماجراجویی دهد ورود حزب الله به معادله بازدارندگی اقتصادی و حل بحران سوخت و نیز ثبات نسبی دولت با انتخاب نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر، به سمت تغییر معادلات جریانهای سیاسی پیش رفت که عامل اساسی ایجاد بحرانهای مالی و فروپاشی اقتصادی در این کشور بودند.
بیشتر این جریانهای سیاسی که عامل بحرانهای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی لبنان بودند از همین عامل برای تحریک مردم لبنان و بعد از آن سوق دادن اعتراضات علیه مقاومت بهره میگیرند. سفارت آمریکا در بیروت هم نقش هماهنگی و مدیریت این رویدادها را برعهده دارد. البته این موضوع صرفاً یک اتهام یا تحلیل سیاسی نیست چرا که اسناد، ارتباط جریانهای مخالف مقاومت با سفارت آمریکا را آشکار میکند.
انفجار بندر بیروت آخرین سناریو برای فروپاشی لبنان نیست؛ همانطور که ماجرای مشکوک ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ نیز آخرین آن نبود. به نظر میرسد بعد از آنکه مطلوب جریانهای طرفداران آمریکا در لبنان از انفجار بیروت به دست نیامد، این بار تلاش شد تا با سیاسی کردن موضوع، زمینهای جدید برای اعمال فشار علیه مقاومت ایجاد شود.
«عدنان منصور» وزیر خارجه سابق لبنان در توضیح دلایل حوادث روز پنجشنبه لبنان در گفتگو با مهر با انتقاد از سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت و نیز تسلط اراده سیاسیها بر دستگاه قضائی لبنان به نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد و همچنین از سمیر جعجع به عنوان شخصی یاد کرد که میخواهد لبنان را به لبه پرتگاه بکشاند. وی البته این موضوع را هم گفت که جعجع نماینده مردم لبنان نیست و پشتوانهای در میان آنها ندارد.
وی با تاکید بر استقلال دستگاه قضائی لبنان گفت که دستگاه قضا باید در لبنان آزادی داشته باشد. وی ادامه داد که نفوذ بر دستگاه قضائی میتواند مانع از استقلال رأی و تصمیم گیری درست و عادلانه آن شود و این به نفع لبنان نیست. در این صورت نمیتوان به اتخاذ تصمیمات عادلانه و منصف امیدوار بود.
عدنان منصور با اشاره به انفجار بندر بیروت افزود: از زمان انفجار بیروت تاکنون هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده است و به نظر میرسد برخی از جریانها تلاش میکنند تا یک طرف را بدون استناد به دلایل به نقش داشتن در آن متهم کنند.
از اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی و اعضای کنگره مشخص میشود که سفارت آمریکا در این حوادث نقش دارد اما لبنان به هیچ وجه وارد درگیریهای داخلی نخواهد شد وی با بیان اینکه باید یک معیار در انجام تحقیقات مطرح باشد، ادامه داد که تحقیقات باید شفاف باشد و نباید بر اساس معیارهای مختلف انجام گیرد.
وزیر خارجه سابق لبنان در ادامه تاکید کرد که لبنانیها خواستار تحقیق درباره انفجار بیروت بدون سیاسی کاری هستند. این سیاسی کاری باعث واکنش منفی شهروندان لبنانیها شد که در ماجرای روز پنجشنبه اعتراضات لبنانیها با گلوله تک تیراندازهای قوات لبنانیه پاسخ داده شد.
عدنان منصور گفت که بعد از مشکلات اقتصادی و بحران مالی اکنون با این حوادث، لبنان در شرایط بسیار خطرناک و دشواری به سر میبرد.
وی همچنین به نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد و گفت از اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی و اعضای کنگره مشخص میشود که سفارت آمریکا در این حوادث نقش دارد اما لبنان به هیچ وجه وارد درگیریهای داخلی نخواهد شد و تمامی مقامهای لبنانی باید با این وضعیت مقابله کنند.
وزیر خارجه سابق لبنان درباره اظهارات سمیر جعجع بعد از این جنایت و نیز دست داشتن قوات لبنانیه در حوادث روز پنجشنبه گفت که سمیر جعجع برای لبنان یک برنامه ویرانگر در دست دارد و نمیخواهد لبنان روی آرامش ببیند.
وی افزود: کارنامه جعجع، سیاه و مملو از ترور و خونریزی است و دولت لبنان نباید به این فرد اجازه ماجراجویی دهد.
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