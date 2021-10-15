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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۲

حزب الله لبنان:

آمریکا با به جا گذاشتن قاتلان در افغانستان به دنبال انتقام است

آمریکا با به جا گذاشتن قاتلان در افغانستان به دنبال انتقام است

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به جنایت جدید در مسجد قندهار واکنش نشان داد و اعلام کرد که آمریکا با به جا گذاشتن قاتلان در افغانستان به دنبال انتقام از شکست خود در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای به انفجار امروز در یکی از مساجد قندهار واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: بار دیگر گروه تروریستی و وهابی داعش جنایت وحشیانه دیگری را رقم زد. چنین جنایات سازمان یافته‌ای اقتضا می‌کند که اقدامات گسترده و فوری اتخاذ شود.

در این بیانیه گفته شده است: مسئولان مسلمان افغانستان باید درخصوص تحت پیگرد قرار دادن عوامل این جنایت و محاکمه آنها مسئولیت پذیر باشند. ما از مسئولان افغانستان می‌خواهیم که امنیت نمازگزاران را تامین کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: مسئولان افغانستان باید اقداماتی اتخاذ کنند که مانع از وقوع جنایات جدید شود. ترک مساجد و خانه خدا و عبادت بندگان نباید هدف سهل و آسان برای گرگ‌های انسان نما و به جا مانده از میراث آمریکا باشد.

در پایان بیانیه گفته شده است که آمریکا با به جا گذاشتن قاتلان و کشتار و ویرانی به دنبال انتقام از شکست و ناکامی خود در افغانستان است.

تنها یک هفته بعد از حمله داعش به مسجد شیعیان قندوز، امروز جمعه شاهد حمله‌ای مشابه علیه مسجد شیعیان قندهار هستیم که تاکنون ۶۲ شهید و ۷۰ زخمی برجای گذاشته است.

گفته می‌شود که چهار نفر شامل سه عامل انتحاری و یک فرد مسلح که به روی محافظان مسجد آتش گشوده؛ در رقم زدن این حادثه دخیل بوده‌اند.

کد مطلب 5328277

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    نظرات

    • محمد IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
      0 0
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      این احزاب حتی توان گفتن حقیقت را ندارند، مغز معنوی و سیاسیشان دوست خودشان آمریکاست که برای صمیمی که دارند براحتی از او اسم میبرند، و نیروهائی که با تسلط بر آنها از اسرار پنهان احزابشان یخبرند، خالقشان نیز چنین از ابتدای خلقتشان آنهارا آموخت تا چنین تعالی یابند، الحق که انسانیت و حقیقت خوب است!
    • محمد IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
      0 0
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      بیچاره از ملتها و نیروهائی که به چنین احزابی اعتقاد میآورند، چون خالق حکمتشان با دوستان آمریکایی و متحدانشان موقعیتی برایشان ساخته اند که به چنین احزابی هم اعتقاد میآورند، اگر چه شکم خود و باهاشون را از ثروت تخصص یافته سیر میکنند
    • فریبرزامینی IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
      0 0
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      امریکا در نهایت روی به انتحار وخودزنی میرود باید بسیار مراقبت کرد که فقط به خودش اسیب رساند

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