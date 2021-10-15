آمریکا با به جا گذاشتن قاتلان در افغانستان به دنبال انتقام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای به انفجار امروز در یکی از مساجد قندهار واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: بار دیگر گروه تروریستی و وهابی داعش جنایت وحشیانه دیگری را رقم زد. چنین جنایات سازمان یافتهای اقتضا میکند که اقدامات گسترده و فوری اتخاذ شود.
در این بیانیه گفته شده است: مسئولان مسلمان افغانستان باید درخصوص تحت پیگرد قرار دادن عوامل این جنایت و محاکمه آنها مسئولیت پذیر باشند. ما از مسئولان افغانستان میخواهیم که امنیت نمازگزاران را تامین کنند.
در ادامه بیانیه آمده است: مسئولان افغانستان باید اقداماتی اتخاذ کنند که مانع از وقوع جنایات جدید شود. ترک مساجد و خانه خدا و عبادت بندگان نباید هدف سهل و آسان برای گرگهای انسان نما و به جا مانده از میراث آمریکا باشد.
در پایان بیانیه گفته شده است که آمریکا با به جا گذاشتن قاتلان و کشتار و ویرانی به دنبال انتقام از شکست و ناکامی خود در افغانستان است.
تنها یک هفته بعد از حمله داعش به مسجد شیعیان قندوز، امروز جمعه شاهد حملهای مشابه علیه مسجد شیعیان قندهار هستیم که تاکنون ۶۲ شهید و ۷۰ زخمی برجای گذاشته است.
گفته میشود که چهار نفر شامل سه عامل انتحاری و یک فرد مسلح که به روی محافظان مسجد آتش گشوده؛ در رقم زدن این حادثه دخیل بودهاند.
نظر شما