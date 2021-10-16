واشنگتن برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان تصمیم نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از برگزاری نشست تروئیکای گسترش یافته شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان خبر داد.

براساس این گزارش، این نشست که با محوریت تحولات افغانستان انجام می شود؛ قرار است روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ماه) در مسکو برگزار شود.

هنوز مشخص نیست که این نشست در چه سطحی برگزار می شود و آیا از طالبان نیز نماینده‌ای در آن حضور دارد یا نه.

این درحالی است که وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که هفته آینده یک هیأت از طالبان برای گفتگو درباره اوضاع افغانستان به مسکو سفر می‌کند. قرار است این نشست هم در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) در مسکو برگزار شود و آن طور که گفته شده بود نمایندگان ایران، روسیه، افغانستان، هند، چین و پاکستان در آن حضور خواهند داشت.

وزارت خارجه روسیه همچنین هشدار داده است که استقرار پایگاه های نظامی آمریکا می تواند کشورهای آسیای میانه را در معرض حملات تلافی جویانه طالبان قرار دهد.

این وزارتخانه افزود: روسیه، چین و ایران تلاش های آمریکا را برای استقرار پایگاه های نظامی در آسیای مرکزی به بهانه مبارزه با تروریسم را غیرقابل قبول می دانند.