مرکز تحقیقات سنگ ایران بدون هیچ توجیه منطقی در دولت قبل تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی سنگ محلات که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه محلات از توابع استان مرکزی قطب تولید سنگ تزئینی کشور است، اظهار کرد: متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای صادرات در منطقه اقتصادی جنوب این استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: برای راه اندازی مجموعه نمایشگاه بین‌المللی سنگ در نیم‌ور محلات تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است، که توسعه و تکمیل امکانات این نمایشگاه به ۲ هزار میلیارد ریال نیاز دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فضای کنونی این نمایشگاه ۹ هکتار است که ۷۵ هزار متر مربع آن فضای باز و ۱۵ هزار متر مربع مسقف است.

سلیمی اظهار کرد: میزان مشارکت شرکت‌های معدنی در نمایشگاه بین‌المللی سنگ محلات امسال در مقایسه با سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات سنگ ایران در شهرستان محلات بدون هیچ توجیه منطقی در دولت قبل تعطیل شد که می‌طلبد با توجه به اهمیتی که کانون سنگ تزئینی در استان مرکزی دارد این مرکز مجدد راه‌اندازی شود.