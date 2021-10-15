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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۴۸

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

ساختمان مجلل منطقه آزاد اروند به فروش می‌رسد

ساختمان مجلل منطقه آزاد اروند به فروش می‌رسد

آبادان- دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: به دنبال خریدار مناسب برای فروش ساختمان مجلل کنونی سازمان منطقه آزاد اروند هستیم و پس از آن به همان مکان پیش باز خواهیم گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمد شامگاه جمعه در نشست با ایثارگران، نخبگان و سران عشایر خوزستان گفت: به دنبال خریدار مناسب برای فروش ساختمان مجلل کنونی سازمان منطقه آزاد اروند هستیم و پس از آن به همان مکان پیش باز خواهیم گشت.

وی با تأکید بر اینکه به‌صورت ویژه از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها استقبال می‌کنیم، افزود: در پاره‌ای از موارد شاهد تاراج منابع کشور به نام سرمایه‌گذاری هستیم، اینکه اشخاصی به نام سرمایه‌گذاری منابع و معادن کشور را به نفع کارخانه خود در اختیار بگیرند اما تکنولوژی و سود مناسب نصیب مردم کشور نشود به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و حتماً در آینده نظارت بیشتری در خصوص سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه برای جذب و تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ از حالا رایزنی کرده و قول‌های مناسبی گرفتیم، ادامه داد: رویکردهای فرهنگی در مناطق آزاد کشور از اولویت‌های کاری شورای عالی مناطق آزاد است و به‌هیچ‌عنوان نباید دغدغه‌های اقتصادی سبب کم‌کاری در زمینه موضوعات فرهنگی و اجتماعی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: با گروه‌های جهادی جلسات راهبردی مناسبی را برگزار کردیم و قرار شده که همکاری ویژه‌ای در راستای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر انجام شود.

کد مطلب 5328329

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    نظرات

    • IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      15 0
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      حامی آبادان باشد ۴۰سال از بی کسی آبادان حال روزش این است نفس آبادانوباشید
    • ابراهيم بغلاني فر IR ۰۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      15 0
      پاسخ
      ٥٠سالم شد ارزودارم یک روزابادان شهر من فقط یک خیابون سالم داشته باشه فقط همین هرکس میاد هم صحبت نشستیم .قول گرفتیم .ان شاءالله خبرهای خوب دراه است من هم دارم یادداشت میکنم برای نوهام اللهم اهديني عله صراط المستقيم يارب العالمين
    • لیلا IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      10 0
      پاسخ
      خدا برات خوش بخواد باید زودتر از اینا این تصمیم گرفته می‌شد حتی باید اون خودکاری که منطقه آزاد تو اون سازمان استفاده میکردند هم بفروشند
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      7 2
      پاسخ
      امید و ارم با این حرکت انقلابی ،مرهمی بر زخم های تن رنجور آبادان و خرمشهر باشد.و ضمنا حاصل فروش ساختمان هزینه عمرانی این دو شهر مظلوم شود .
    • الحمدلله رب العالمین IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      7 0
      پاسخ
      آبادان باید همانند اسمش آباد باشد،به امید آن روز
    • خرمشهر مظلوم IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      5 1
      پاسخ
      باسلام خدمت آقای سعید محمد.. پیشنهاد ما اینه که بجای فروش ساختمان منطقه آزاد و احتمال حیف و میل شدن... از آن ساختمان جهت درآمد زایی پایدار استفاده کنید تا شاید درخرمشهر و آبادان این درآمدها صرف خرم وآبادی این دوشهر شود...
    • ع AE ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      4 0
      پاسخ
      ساختمان فروختیم پولش کجا میل میکنید
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 1
      پاسخ
      لطفا به خیابانها کوچ‌ها فرعی سربزنید و وضع آبادان ..فاضلاب و آشغالهای بدون سطل و دغدغه‌ای مردم توجه کنید ..و ما همچنان از این بی‌مهری رنج می‌بریم ..چقدر باید سختی بکشیم کذفقط و فقط نیازهای اولیه زندگی رو داشته باشیم و.آرزوهامون به کنار ..
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      2 0
      پاسخ
      لطفا به خیابانها کوچ‌ها فرعی سربزنید و وضع آبادان ..فاضلاب و آشغالهای بدون سطل و دغدغه‌ای مردم توجه کنید ..و ما همچنان از این بی‌مهری رنج می‌بریم ..چقدر باید سختی بکشیم کذفقط و فقط نیازهای اولیه زندگی رو داشته باشیم و.آرزوهامون به کنار ..
    • رضا IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      اولین کاری که در شهرهای آبان و خرمشهر انجام بدی اول کل مسئولین منطقه ازاد اروند تعقیر کنند تا دزدی و بی عدالتی در این منطقه در سطح مدیران تمام شود
    • زهرا حسین زاده IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      با سلام خسته نباشید به آقای محمد خوبه زودتر از اینا به داد ه مردم مظلوم آبادان و خرمشهری می رسیدید خدا خیرتون بده اونجا شده فقط جای سرمایه مردم را بردن همشون دستشون تو یه کاسه است مگر امام جمعه وضع ابادان را نمی ببیند
    • AE ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      خوب آفرین کار خوبی میکنی ولی این برا جوانان آبادان وخرمشهر آب ونون نمیشه بیکاری بیداد میکنه
    • AE ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      جاده آبادان _ اروند کنار افتضاحه
    • US ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      واقعا آبادان مثل یک دهات میمونه .نه پیشرفتی نه آبادانی فقط دزدی روبروی همین دفتر منطقه آزاد درختان تو بلوار همه خشک شدن الان حدود دوسال هست به همین وضع هست واقعا خجالت آوره . ساختمان مثل کاخ سفید میمونه فقط واسه تاراج پول بیت المال اومده بودن
    • US ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      وقتی یه مهمون میاد آبادان از بس که کوچه و خیابوناش خرابه هست خجالت میکشیم
      • منا IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
        1 0
        واقعا گل گفتی حرف دل همه زدی افرین
    • فرشاد هدایت IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام و درود بر سردار جهادی،جوان و با دانش ایران امیدوارم لااقل شما که از جنس جهاد هستید،با فشار و پشتکار به داد وضعیت بغرنج منطقه آزاد اروند و ملت مظلوم آبادان و خرمشهر و مینوشهر برسید. خدا قوت
    • Javad IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من 33 سال سن دارم وساکن ذوالفقاری هستم وآرزو دارم که خیابان ما آسفالت بشه آخه......
    • علیرضا IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ماشینهای منطقه آزاد مخصوص آبادان خرمشهر از استان جمع بشه پلاک اروند ی مخصوص آبادانی خرمشهر به این نکته توجه بشه ممنون

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