به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمد شامگاه جمعه در نشست با ایثارگران، نخبگان و سران عشایر خوزستان گفت: به دنبال خریدار مناسب برای فروش ساختمان مجلل کنونی سازمان منطقه آزاد اروند هستیم و پس از آن به همان مکان پیش باز خواهیم گشت.

وی با تأکید بر اینکه به‌صورت ویژه از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها استقبال می‌کنیم، افزود: در پاره‌ای از موارد شاهد تاراج منابع کشور به نام سرمایه‌گذاری هستیم، اینکه اشخاصی به نام سرمایه‌گذاری منابع و معادن کشور را به نفع کارخانه خود در اختیار بگیرند اما تکنولوژی و سود مناسب نصیب مردم کشور نشود به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و حتماً در آینده نظارت بیشتری در خصوص سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه برای جذب و تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ از حالا رایزنی کرده و قول‌های مناسبی گرفتیم، ادامه داد: رویکردهای فرهنگی در مناطق آزاد کشور از اولویت‌های کاری شورای عالی مناطق آزاد است و به‌هیچ‌عنوان نباید دغدغه‌های اقتصادی سبب کم‌کاری در زمینه موضوعات فرهنگی و اجتماعی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: با گروه‌های جهادی جلسات راهبردی مناسبی را برگزار کردیم و قرار شده که همکاری ویژه‌ای در راستای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر انجام شود.