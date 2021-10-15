به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی جمعه شب در قرارگاه بازسازی مناطق زلزله زده اندیکا در استانداری خوزستان با طرح این سوال که چه عواملی باعث شد تا استانی به غنای خوزستان در نقاطی مثل اندیکا به شدت محروم واقع شود، صحبت‌های خود را آغاز کرد.

رضایی تصریح کرد: آب، برق، فولاد و پتروشیمی و شرکت‌های دولتی باید در قالب مسئولیت اجتماعی پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه ۲۰ واحد پتروشیمی در بندر امام و ماهشهر با متعهد شدن به مسئولیت اجتماعی می‌توانند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کنند، گفت: شرکت‌های بزرگ تعهدات خود را انجام دهند و از استاندار خوزستان می‌خواهم پیگیر این موضوع باشد چرا که نوک پیکان مشکلات شامل کوتاهی مدیران این استان است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه افزود: فعالیت‌های اجرایی در استان ناقص انجام می‌شود. مثلاً ۲۵۰ هزار هکتار زمین در استان در بخش کشاورزی زهکشی شده اما هنوز صنایع تبدیلی مناسب در کنار این زمین‌ها نیست، یعنی سرمایه گذاری که انجام می‌شود باید زنجیره آن نیز تکمیل شود.

رضایی با بیان اینکه موضوع آب مسئله مهم خوزستان است، گفت: باید برنامه ریزی شود که آب کارون برای شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی و فولاد استفاده نشود و با تدابیری مثل نصب تجهیزات آب شیرین کن، صنایع آب خود را از خلیج فارس تأمین کنند تا کشاورز خوزستانی در زراعت دچار مشکل نشود.

وی تاکید کرد: تا یک ماه آینده باید موضوع اسکان موقت مناطق زلزله زده زاگرس میانی نظیر اندیکا و مسجد سلیمان سریعاً انجام شود.