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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۰

آیت الله اعرافی:

فاجعه دردناک نماز جمعه شیعیان قندهار مایه خشم حوزه‌های علمیه جهان

فاجعه دردناک نماز جمعه شیعیان قندهار مایه خشم حوزه‌های علمیه جهان

قم- مدیر حوزه های علمیه کشور در پیامی ضمن محکومیت شدید تکرار اقدامات تروریستی علیه شیعیان افغانستان گفت: فاجعه دردناک نماز جمعه شیعیان قندهار مایه خشم مسلمانان، علما و حوزه‌های علمیه جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی رضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پی فاجعه تروریستی در قندهار افغانستان که منجر به شهادت و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر از نمازگزاران شد، در پیامی این فاجعه را به شدت محکوم کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیما

فاجعه غمبار و جان‌سوز شهادت و جراحت جمع کثیری از مردم مظلوم و مسلمان افغانستان در نماز جمعه شیعیان قندهار، به فاصله کوتاهی از فاجعه دردناک نماز جمعه شیعیان قندوز و در ایام ربیع المولود و در آستانه هفته وحدت امت اسلام، دوباره مایه خشم مسلمانان، آزادگان و مراجع و علما حوزه‌های علمیه جهان شد، این مصیبت جانکاه را به مردم شریف و نجیب و شجاع و مظلوم افغانستان و علما و بزرگان و حوزه‌های علمیه آن کشور و بازماندگان محترم شهدا و مجروحان آن تسلیت گفته و مصرانه و مجدانه از مسؤولان آن کشور و مجامع بین‌المللی خواهان تحقیق پیرامون جنایت‌های مکرر و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان آن هستیم.

بی تردید مستکبران عالم و اشغالگران و گروه‌های متحجر و افراطی، در ویرانی‌ها و آوارگی مسلمانان بلاد اسلام به ویژه سرزمین مظلوم افغانستان، نقش اساسی دارند و حاکمان افغانستان که مکرر وعده تأمین امنیت و رفاه و پیشرفت را داده‌اند باید پاسخگو و پیگیر جنایات پی در پی تروریست‌های جنایت کار بر ضد مسلمانان به ویژه شیعیان افغانستان باشند.

مجدد تاکید می‌کنیم تأمین امنیت برای مردم و شکل‌گیری دولتی فراگیر با مشارکت همه مردم، اقوام، مذاهب و جریان‌های اصیل سیاسی مبتنی بر آرا مردم و بازسازی جامع افغانستان و بر اساس مردم سالاری دینی، اسلام، عدالت، آزادی و پیشرفت همه جانبه است.

به روان پاک همه شهدای امت اسلام و شهدای این جنایت تروریستی درود می‌فرستیم و شفا و سلامتی مجروحان و عزت و سربلندی امت اسلامی به ویژه مسلمانان کشور دوست و برادر و بی دفاع کشور افغانستان را از خداوند متعال خواستاریم.

علی رضا اعرافی
مدیر حوزه‌های علمیه ج. ا. ا
۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰

کد مطلب 5328333

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    نظرات

    • RO ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      بجای این اعلامیه ها،دولت ایران را وادار کنید که به دولت افغانستان درتامین امنیت مردم کمک کند،تا خدای نکرده در افغانستان هم مثل اوایل انقلاب ایران،شاهد ترور مردم ومسئولان نباشیم.

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