به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علی رضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در پی فاجعه تروریستی در قندهار افغانستان که منجر به شهادت و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر از نمازگزاران شد، در پیامی این فاجعه را به شدت محکوم کرد.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیما
فاجعه غمبار و جانسوز شهادت و جراحت جمع کثیری از مردم مظلوم و مسلمان افغانستان در نماز جمعه شیعیان قندهار، به فاصله کوتاهی از فاجعه دردناک نماز جمعه شیعیان قندوز و در ایام ربیع المولود و در آستانه هفته وحدت امت اسلام، دوباره مایه خشم مسلمانان، آزادگان و مراجع و علما حوزههای علمیه جهان شد، این مصیبت جانکاه را به مردم شریف و نجیب و شجاع و مظلوم افغانستان و علما و بزرگان و حوزههای علمیه آن کشور و بازماندگان محترم شهدا و مجروحان آن تسلیت گفته و مصرانه و مجدانه از مسؤولان آن کشور و مجامع بینالمللی خواهان تحقیق پیرامون جنایتهای مکرر و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان آن هستیم.
بی تردید مستکبران عالم و اشغالگران و گروههای متحجر و افراطی، در ویرانیها و آوارگی مسلمانان بلاد اسلام به ویژه سرزمین مظلوم افغانستان، نقش اساسی دارند و حاکمان افغانستان که مکرر وعده تأمین امنیت و رفاه و پیشرفت را دادهاند باید پاسخگو و پیگیر جنایات پی در پی تروریستهای جنایت کار بر ضد مسلمانان به ویژه شیعیان افغانستان باشند.
مجدد تاکید میکنیم تأمین امنیت برای مردم و شکلگیری دولتی فراگیر با مشارکت همه مردم، اقوام، مذاهب و جریانهای اصیل سیاسی مبتنی بر آرا مردم و بازسازی جامع افغانستان و بر اساس مردم سالاری دینی، اسلام، عدالت، آزادی و پیشرفت همه جانبه است.
به روان پاک همه شهدای امت اسلام و شهدای این جنایت تروریستی درود میفرستیم و شفا و سلامتی مجروحان و عزت و سربلندی امت اسلامی به ویژه مسلمانان کشور دوست و برادر و بی دفاع کشور افغانستان را از خداوند متعال خواستاریم.
علی رضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه ج. ا. ا
۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰
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