صندوق توسعه ملی روی منابع خود تسلط ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی گفت: برای حمایت از سرمایه گذاری در قانون کشور ما این مجوز داده شده که بخشی از درآمدهای سالانه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود. این صندوق در طول زمان دچار نوساناتی بوده و با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو شده است ولی بهرحال کار خود را انجام داده اند.

وی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: نکته قابل توجه در خصوص عملکرد صندوق، صندوق، استفاده مؤثر از این منابع حداقلی است که در اختیار آن قرار دارد. بنده به عنوان دبیر صندوق خواستار آن هستم که حداقل سالی دو بار هیأت امنای آن تشکیل شود. یکی از مسائلی که باید در این جلسات مورد توجه قرار بگیرد، عملکرد بانک مرکزی است. باید حساب‌های صندوق به خوبی در بانک بنشیند و نظارت روی آن مستمر باشد.

میرکاظمی ادامه داد: صندوق توسعه خیلی روی منابع خود تسلط ندارد و بیشتر امور در دست بانک مرکزی است. طبق جلساتی که ذکر شد، باید تسلط صندوق روی منابعش زیاد شود. برای نمونه برخی از اقساط بانک‌ها تأخیر داشته که باید به هر شکلی وصول شود. لذا لازم است ارتباط صندوق با بانک‌های عامل افزایش یابد. البته این اقدامات در گذشته نیز انجام می‌شده اما با توجه به اهمیت موضوع باید با تاکید بیشتری با آن برخورد شود.

وی با بیان اهمیت صندوق توسعه ملی در رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: لازم است که جهت گیری های این صندوق در راستای کمک به اقتصاد کشور باشد. در کشور ما در برخی از حوزه‌ها، منافع صندوق به دلیل مشکلاتی که در صنعت وجود داشته از بین رفته است. مانند صنعت نیرو که مشکلات آن دامن گیر منافع صندوق شده است. لذا باید شکل کمک را تغییر داد. صندوق باید در ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه انرژی کمک کند. البته یک تناسبی میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. مصرف انرژی در کشور لجام گسیخته است. بنابراین باید تقاضا را کاهش و عرضه را ساماندهی کرد. برای نمونه اگر وضعیت پالایشگاه با همین فرایند ادامه پیدا کند ما باید وارد کننده فرآورده‌ها باشیم. در حال حاضر ما در حال خام فروشی هستیم درحالیکه صنایع پایین دستی بسیار ارزشمند هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید براهمیت آمایش سرزمین گفت: برنامه امایش سرزمین محور برنامه هفتم توسعه و نکته بسیار مهم در بودجه ۱۴۰۱ است. بنابراین باید جهت گیری ها و سرمایه گذاری‌های صندوق در راستای این برنامه صورت بگیرد.

وی در پایان علت عدم افزایش تولید در کشور را سرمایه گذاری‌های موازی و نا صحیح دانست و گفت: در چهل سال گذشته تجربه نشان داده است که واحدهای کوچک منجر به افزایش تولید ملی نشده و سهم آن ها از رشد اقتصادی ضعیف بوده است. لذا باید به سمتی حرکت کرد که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم با آمایش سرزمین در تضاد نباشد.