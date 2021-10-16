اتحادیه ادبی یک کمربند و یک جاده تأسیس شد/بستر احیای جاده ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در چین، اتحادیه ادبی «یک کمربند و یک جاده» توسط انجمن نویسندگان چین در پکن آغاز به کار کرد. در همان روز، وب سایت رسمی اتحادیه ادبی به طور رسمی راه اندازی شد. این پلتفرم مهم برای اعضای اتحادیه برای ارتباط اطلاعات ادبی، نمایش دستاوردهای ادبی و تقویت یادگیری متقابل خواهد بود.

اتحادیه ادبی «یک کمربند و یک جاده» با واکنش مثبت سازمان‌های ادبی و نویسندگان بسیاری از کشورها روبه‌رو شده است. ۳۰ سازمان ادبی تاثیرگذار در ۳۵ کشور جهان از جمله امارات متحده عربی، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، قزاقستان، کره جنوبی، کامبوج، لائوس، مالزی، مغولستان، میانمار، نپال، ژاپن، تایلند، ترکیه، سنگاپور، اندونزی، ایران، اردن، مصر، مراکش، تونس، بلغارستان، مقدونیه شمالی، لهستان، روسیه، جمهوری چک، رومانی، صربستان، یونان، مجارستان، دومینیکا، کوبا، آرژانتین، شیلی و ۱۹ نویسنده و مترجم نماینده از کشورهای مختلف به عنوان اعضای بنیانگذار به این اتحادیه پیوستند. دبیرخانه این اتحادیه در انجمن نویسندگان چین قرار دارد.

رئیس انجمن نویسندگان چین خانم تیه نینگ در سخنرانی خود به مناسبت افتتاحیه این اتحادیه گفت: انجمن نویسندگان چین اتحادیه ادبی «یک کمربند و یک جاده» را که اقدامی مهم برای تعمیق مبادلات ادبی و همکاری بین کشورهای مسیر است، تاسیس کرد. این همچنین نقطه شروع جدیدی در جاده ابریشم ادبی است. موضوع جاودانه ادبیات دوستی، همکاری و قلب انسان است. ما همیشه به تبادلات ادبی و همکاری با کشورهای «یک کمربند و یک جاده» توجه می‌کنیم و برای آنها ارزش قائل هستیم. امیدوارم ادبیات معاصر فعال و زنده کشورهای مختلف را بیشتر بشناسم و درک کنم، آثار نویسندگان بیشتری را بخوانیم تا یادگیری و مرجع متقابل را تقویت کنم، از نقاط قوت یکدیگر درس بگیرم و با هم پیشرفت کنیم.

رئیس انستیتیوی نپال آقای گانگا پراساد آپریتی (Gengga Prasad Upretti) گفت: در این دنیای رقابتی، اگر به تنهایی پیش برویم، مطمئناً راه زیادی را پیش نمی‌بریم؛ تنها درک متقابل و همکاری سخت فضای کافی برای حرکت به جلو را برای ما فراهم می‌کند.

آقای لئو ژین یون (Liu zhen yun)، نویسنده مشهور و برنده جایزه ادبیات مائو دون (Mao dun) نیز گفت: تاسیس این اتحادیه باعث از بیرون رفتن ادبیات چین می‌شود و همچنین برای ورود نویسندگان و مترجمان از کشورهای حاشیه «یک کمربند و یک جاده» مفید است، که برای ارتقاء مبادلات ادبی و فرهنگی بین کشورها اهمیت مثبتی دارد.

نویسنده معروف آقای گه فی (Ge Fei) نیز به مناسبت آغاز به کار این اتحادیه گفت: این اتحادیه یک بستر مهم تبادل ادبی و مکانیزم فرهنگی است. تاسیس آن به شدت تبادلات ادبی بین المللی را ارتقا می‌بخشد، مبادلات دوستانه بین نویسندگان از سراسر جهان را ترویج می کند و درک متقابل بین نویسندگان بین المللی را افزایش می هد.