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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۴۸

در یک قدمی رکورد تاریخی؛

قیمت بیت‌کوین از ۶۲ هزار دلار بالاتر رفت

قیمت بیت‌کوین از ۶۲ هزار دلار بالاتر رفت

قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین صندوق تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد و باز هم جهش کرد.

قیمت هر بیت‌کوین که دیشب برای اولین بار در ۶ ماه اخیر از ۶۰ هزار دلار فراتر رفته بود تا ساعت ۹:۲۶ صبح شنبه به وقت تهران ۱.۱۵ درصد دیگر جهش کرد و به ۶۲,۰۶۹.۳۶ دلار رسید. قیمت این رمزارز دیشب بیش از ۸ درصد جهش کرده بود.

قیمت اتروم هم ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۳,۸۵۱.۸۴ دلار رسید.

اخذ مجوز یک صندوق تجارت رمزارز که می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگی را به بیت‌کوین مرتبط کند گام بزرگ و مهمی برای صنعت رمزارزها در آمریکا به حساب می‌آید.

صندوق تجارت رمزارز «پروشیرز بیت‌کوین استراتژی» قرار است با چراغ سبز سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا از سه‌شنبه این هفته در بورس نیویورک شروع به کار کند.

کد مطلب 5328481

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