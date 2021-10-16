به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین صندوق تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد و باز هم جهش کرد.

قیمت هر بیت‌کوین که دیشب برای اولین بار در ۶ ماه اخیر از ۶۰ هزار دلار فراتر رفته بود تا ساعت ۹:۲۶ صبح شنبه به وقت تهران ۱.۱۵ درصد دیگر جهش کرد و به ۶۲,۰۶۹.۳۶ دلار رسید. قیمت این رمزارز دیشب بیش از ۸ درصد جهش کرده بود.

قیمت اتروم هم ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۳,۸۵۱.۸۴ دلار رسید.

اخذ مجوز یک صندوق تجارت رمزارز که می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگی را به بیت‌کوین مرتبط کند گام بزرگ و مهمی برای صنعت رمزارزها در آمریکا به حساب می‌آید.

صندوق تجارت رمزارز «پروشیرز بیت‌کوین استراتژی» قرار است با چراغ سبز سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا از سه‌شنبه این هفته در بورس نیویورک شروع به کار کند.