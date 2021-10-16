جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/قیمت ۲۸ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۷۷۹ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۹۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۴۴۷ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۸۷۵ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۹۸۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۴۵ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۱۸۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۵۳۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۷۴۸ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۴۰۰ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۰۵ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۶۹۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۸ ریال، لیر ترکیه چهار هزار و ۵۵۲ ریال، روبل روسیه ۵۹۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۱۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۴۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۱۵ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲‌هزار و ۷۹ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۵۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۶ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۱۸ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۲۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۵ هزار و ۷۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۰۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۵۱۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۶۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۸۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۸۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۹۳ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۱۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.