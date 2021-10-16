برگزیدگان یک مسابقه آهنگسازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، هیات داوران ششمین دوره‌ مسابقه‌ آهنگسازی و جایزه‌ رضا کروریان، اسامی سه نفر اول و دیگر منتخبان این رویداد را اعلام کرد.

این مسابقه از سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. در دوره ششم، شرکت‌کنندگان در سه بخش «فیکسد مدیا»، «فیکسد مدیا و ساز» و همچنین «لایو الکترونیک و ساز» به رقابت پرداختند. این در حالی است که آهنگسازان در این دوره امکان بهره‌گیری از ۲ ساز عود به نوازندگی یاسمین شاه‌حسینی یا کنترباس به نوازندگی ماتیاس باور را در آثار خود داشتند.

نفرات اول تا سوم دوره‌ ششم، تندیس برنز مسابقه‌ رضا کروریان و جایزه‌ نقدی دریافت می کنند. ضمن اینکه مسابقه‌ امسال با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه هنر تهران برگزار شد.

یوآخیم هاینتس (Joachim Heintz) استاد آهنگسازی دانشگاه موسیقی تئاتر و رسانه‌ی هانوفر، مجید تحریری استاد دانشگاه هنر تهران، الکه اسوبودا (Elke Swoboda) آهنگساز و نوازنده و اسکار پابلو، دی لیشیا (Oscar Pablo Di Liscia) استاد دانشگاه کیلمسِ آرژانتین هیات داوران ششمین دوره از سری مسابقات رضا کروریان را تشکیل دادند.

اسامی نفرات برنده جوایز اول تا سوم:

۱- فرزان سلسبیلی، «فانتاسما شماره‌ی ۱» برای عود و فیکسد مدیا، ۲- مهبد شیروانی، «تالار ناخودآگاه» برای کنترباس و فیکسد مدیا، ۳- سهیل زرین پور، «رستاخیز» برای فیکسد مدیا

اسامی دیگر منتخبان:

پرهام ایزدیار، «بابونه های موازی» برای فیکسد مدیا، وصال جواهری «مبتلا» برای فیکسد مدیا، فرزاد حسین‌آبادی «سازواری» برای عود و لایو الکترونیک، مهرنوش ذوالفقاری «۳۲۱» برای کنترباس و فیکسد مدیا، محمد صاحب‌زمانی «انفجارِ خیس» برای کنترباس و فیکسد مدیا، سید حسین علائی موسوی «وُرونوی» برای فیکسد مدیا، سهراب معتبر «رایج» برای فیکسد مدیا، وحید وردی «پست (خط باریک سفید برای چهار کانال)» برای فیکسد مدیا

آثار منتخب این دوره اسفند امسال، در پنجمین فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران اجرا خواهند شد و همانند دوره‌های پیشین، در قالب سی‌دی منتشر خواهند گشت.