مراسم روز ملی پارالمپیک با حضور وزیر ورزش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین مراسم گرامیداشت روز و هفته ملی پارالمپیک امروز شنبه در محوطه باز آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک همراه با سیدرضا صالحی امیری و کیکاوس سعیدی رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک، محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، شروین اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تکواندو، پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز و ورزشکارانی همچون زهرا نعمتی قهرمان پارالمپیک در رشته تیر و کمان از شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

در جریان مراسم روز ملی پارالمپیک، ورزشکاران معلول در رشته‌های مختلف مانند والیبال نشسته، وزنه برداری، تنیس روی میز، دوچرخه سواری و … به صورت نمادین برگزارکننده رقابت‌های خود بودند.

همچنین در این مراسم تعدادی از ورزشکاران شرکت کننده رژه رفتند و مورد تشویق حضار قرار گرفتند.