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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۳

مراسم روز ملی پارالمپیک با حضور وزیر ورزش برگزار شد

مراسم روز ملی پارالمپیک با حضور وزیر ورزش برگزار شد

کمیته ملی پارالمپیک مراسم روز ملی پارالمپیک را با حضور وزیر ورزش در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین مراسم گرامیداشت روز و هفته ملی پارالمپیک امروز شنبه در محوطه باز آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک همراه با سیدرضا صالحی امیری و کیکاوس سعیدی رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک، محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، شروین اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تکواندو، پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز و ورزشکارانی همچون زهرا نعمتی قهرمان پارالمپیک در رشته تیر و کمان از شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

در جریان مراسم روز ملی پارالمپیک، ورزشکاران معلول در رشته‌های مختلف مانند والیبال نشسته، وزنه برداری، تنیس روی میز، دوچرخه سواری و … به صورت نمادین برگزارکننده رقابت‌های خود بودند.

همچنین در این مراسم تعدادی از ورزشکاران شرکت کننده رژه رفتند و مورد تشویق حضار قرار گرفتند.

کد مطلب 5328664
زینب حاجی حسینی

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