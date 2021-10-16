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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۶

در آستانه هفته پدافند غیرعامل؛

مانور اطفاء حریق با شناور لایروب «مکران۱» برگزار شد

مانور اطفاء حریق با شناور لایروب «مکران۱» برگزار شد

بندرعباس- معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در آستانه هفته پدافند غیرعامل، مانور مقابله با حریق و آتش در لنگرگاه بندرعباس با شناور لایروب «مکران۱» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده با اشاره به برگزاری مانور اطفا حریق با شناور لایروب مکران یک در لنگرگاه بندرعباس، اظهار کرد: در آستانه هفته پدافند غیرعامل، مانور مقابله با حریق و آتش با استفاده از سیستم rainbow (شناور پیشرفته لایروب مکران ۱) در لنگرگاه بندرعباس برگزار شد.

وی ابراز داشت: این مانور با هدف سنجش و ارزیابی قابلیت‌های کاربردی سیستم شناور لایروب مکران یک در عملیات‌های اطفا حریق، افزایش سطح توان و آمادگی مقابله با خطرهای احتمالی در دریا بویژه مهار به موقع آتش و نجات جان دریانوردان و مسافران در مواقع ضروری علاوه بر کاربرد اصلی لایروبی شناور برگزار شد.

مکی‌زاده نتیجه حاصله از اجرای این مانور را، ارزیابی و تحلیل فنی و عملیاتی لایروب و قابلیت مانورینگ این شناور در مواقع اضطرار و حریق در دریا عنوان کرد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تشریح سناریو و گستره اجرای این مانور اظهارداشت: خبری مبنی بر حریق شناور صیادی عبوری از لنگرگاه به دلیل سرعت در موادسوختی به موتورخانه به مرکز هماهنگی و جستجو و نجات دریایی بنادر و دریانوردی استان ارسال می‌گردد که بلافاصله دستور اعزام شناور مکران که در همان محدوده مشغول لایروبی کانال دسترسی بندر است، صادر می‌شود.

مکی زاده بیان داشت: لایروب مکران یک، پس از وصول شرایط اضطرار شناور صیادی با حضور در محل، نسبت به اطفا حریق به وجود آمده در لنج صیادی اقدام و در مدت زمانی کمتر از یک ساعت کل حریق را خاموش می‌کند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، شناخت تجهیزات و توانایی آن‌ها در مانورهای امداد و نجات را یکی دیگر از اهداف تعیین شده در برگزاری مانورهای دریایی عنوان کرد و اذعان داشت: مانور اطفا حریق با شناور لایروب مکران، برای ما یک مانور خاص محسوب می‌شود، زیرا ایده استفاده از ظرفیت فنی این لایروب و نصب تجهیزات آتشخواری بر روی این شناور از سوی این اداره کل اجرایی شده و دیگر اینکه؛ این کاربرد برای لایروب در مواقع اضطرار پیش بینی شده است.

مکی زاده ابراز داشت: شناور «هاپرساکشن مکران یک» با کاربری لایروبی در کانال‌ها و حوضچه‌ها جهت نگه داری و حفظ عمق مناسب و به منظور رفت و آمد ایمن کشتی‌های ورودی و خروجی ساخته شده است.

وی ادامه داد: این شناور به طول ۸۷.۲۵ سانتیمتر، عرض ۱۹.۶۰ و ۷.۵ متر ارتفاع از ۶.۵ متر آبخور برخوردار است که قابلیت نگهداشت موادلایروبی به میزان چهار هزار مترمربع را در هر نوبت برداشت را داراست.

کد مطلب 5328678

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