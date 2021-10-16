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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

«جنایت بی دقت» بهترین فیلم اولار برزیل شد

«جنایت بی دقت» بهترین فیلم اولار برزیل شد

«جنایت بی‌دقت» به کارگردانی شهرام مکری جایزه بهترین فیلم را از جشنواره برزیل دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم «جنایت بی‌دقت» به کارگردانی شهرام مکری و تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر موفق شد در اختتامیه جشنواره اولار در برزیل جایزه بهترین فیلم را از بخش مسابقه نگاه نو این جشنواره دریافت کند.

این جشنواره از ۱۵ تا ۲۲ مهر برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر فیلم های با خلاقیت‌های ساختاری بود.

آنا سوزا رییس هیات داوران که از مدیران جشنواره ساندنس است، «جنایت بی‌دقت» را دارای تمام ویژگی‌ هایی دانست که در این جشنواره به دنبال آن بوده‌اند. ویژگی‌هایی مثل رادیکالیسم جسورانه برای رسیدن به زیبایی‌شناسی جدید در سینما.

«جنایت بی‌دقت» پیش از این نیز جوایز دیگری از جشنواره‌های مختلف از جمله ونیز و شیکاگو دریافت کرده بود.

این فیلم از محصولات موسسه هنری کارنامه است و پخش و توزیع بین المللی آن را نسرین میرشب از کمپانی دریم لب برعهده دارد.

کد مطلب 5328731

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