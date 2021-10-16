اصناف و کسبه تا آخر مهرماه نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر؛ بهرام سرمست صبح شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد در گفت وگو با خبرنگاران ضمن بیان مصوبات این جلسه گفت: طبق تاکید رئیس‌جمهور باید روند واکسیناسیون تسریع شود و کسبه و اصناف وهم چنین افرادی که در حمل و نقل عمومی فعالیت دارند باید تا آخر مهرماه نسبت تزریق واکسن خود اقدام نمایند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد ادارات طبق بخشنامه ایی که قرار است ابلاغ شود از ساعت هفت و سی دقیقه تا ۲ و سی دقیقه فعالیت کنند و در شهرهایی که از وضعیت قرمز خارج شدند نمازجمعه با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار شود.

به گفته وی؛ بر اساس بخش نامه فعالیت مراکز گردشگری و تفریحی مشخص و تسهیلات ویژه کرونایی این مراکز تمدید می‌شود هم چنین بدهی این مراکز تا پایان آذرماه استمهال می‌شود.