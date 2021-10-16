به گزارش خبرنگار مهر، خالد خداوردی بعدازظهر شنبه که برای بررسی مشکلات و ظرفیت‌های تولید داروهای دامی به سمنان سفرکرده، در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در زمینه تولید داروهای دامی توانستیم به خودکفایی لازم دست پیدا کنیم، ابراز داشت: واردات این محصولات هزینه بسیار سنگینی را بر بدنه کشور تحمیل می‌کرد لذا ساخت آن‌ها در داخل توانست جلوی واردات بی رویه برخی از این اقلام را بگیرد.

وی بابیان اینکه واردات ۳۷ قلم داروی دامی لغو شده است، افزود: این داروها آنتی بیوتیک‌ها و مولتی‌ویتامین‌ها را شامل می‌شد اکنون با تکیه‌بر توان بومی دانشمندان این حوزه نه تنها این اقلام در داخل کشور تولید شدند بلکه به دیگر کشورها نیز صادر می‌شوند.

معاون تشخیص و مدیریت درمان دامپزشکی کشور بابیان اینکه حمایت از تولید داخل با لغو واردات این اقلام دارویی هموارتر شده است، ابراز داشت: پنج قلم آنتی بیوتیک و ۳۲ قلم مولتی‌ویتامین دامی در این ردیف قرار گرفتند.



خداوردی بابیان اینکه ۱۹۰ شرکت تولید کننده داروی دامی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد ۴۴ شرکت تولید کننده دارو، هشت شرکت تولید کننده واکسن و سایر واحدها تولید کننده انواع مواد ویتامینی و معدنی دامی هستند.

وی افزود: در زمینه واکسن نیز هفت واحد تولید کننده دانش بنیان در سطح کشور فعال است که واکسن‌هایی نظیر آنفولانزا، لمپی اسکین، ppr و تب برفکی را تولید می‌کنند و امروز با خودکفایی در این محصولات از واردات این نوع واکسن‌ها جلوگیری شده است.