  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۹

معاون وزیر صمت:

۷۷۵ واحد راکد صنعتی و تولیدی در کشور احیا شد

۷۷۵ واحد راکد صنعتی و تولیدی در کشور احیا شد

ساری- معاون وزیر صمت از احیای ۷۷۵ واحد صنعتی و تولیدی راکد و تعطیل طی سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی بشل با اشاره به تخصیص چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت‌ها در شهرک و نواحی کشور تخصیص یافته است.

وی با اشاره به احیای ۷۷۵ واحد تعطیل و راکد در کشور، تأمین زیرساخت‌ها برای فعال و رونق بخشی به واحدهای تولیدی را الزامی دانست و گفت: اعتبار تخصیص یافته برای تأمین زیرساخت‌ها ۱.۵ برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی محدودیت زمین و کمبود زمین را از جمله مشکلات یاد کرد و گفت: برای تأمین زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی بشل اعتبار لازم تأمین می‌شود.

رسولیان از کاهش ۱۰ درصدی واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت: نیمه اول امسال ۵۰۶ هکتار از اراضی راکد و غیرفعال شهرک‌ها صنعتی آزاد شده است.

معاون وزیر صمت به پایش واحدهای غیرفعال اشاره کرد و گفت: برنامه‌ای در راستای احیای واحدها و تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال در دست تدوین است.

کد مطلب 5328835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها