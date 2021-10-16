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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۳

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

معرفی۳ بیمارستان به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی به مراجع قضایی

معرفی۳ بیمارستان به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی به مراجع قضایی

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه بیمارستان در استان به دلیل رعایت نکردن مسائل زیست محیطی و ایجاد آلودگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پزشکانی که پسماند عفونی مطب‌ها را غیر اصولی امحا می‌کنند و به محیط زیست آسیب می‌رسانند نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه همچنین هفت شهردار و ۱۶ دهیار نیز به دلیل انباشت و رهاسازی پسماند در معابر به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: محیط زیست همواره نحوه امحای پسماندها و پساب تولیدی مراکز بیمارستانی بهداشتی و درمانی را رصد کرده و متخلفین به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

هاشمی تصریح کرد: همچنین چهار تصفیه خانه در استان نیز به علت تصفیه نامناسب فاضلاب و رعایت نکردن استانداردها در شش ماهه نخست سال جاری اخطاریه دریافت کرده اما به دلیل بی توجهی به اخطاریه‌ها و رفع نکردن آلودگی‌ها به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5328852

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