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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

تداوم نوسانات در بازار طلا و سکه؛ هر گرم طلا ۲۶ میلیون و۵۵۰ هزار تومان

تداوم نوسانات در بازار طلا و سکه؛ هر گرم طلا ۲۶ میلیون و۵۵۰ هزار تومان

بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار و انواع سکه در بازار تهران با نوساناتی در معاملات امروز همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، تازه‌ترین نرخ‌های معاملاتی در بازار داخلی به شرح زیر است:

هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و هر مثقال طلا با قیمت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در بازار ارزش‌گذاری شده است.

در بازار سکه نیز سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با قیمت دو میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با بهای دو میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال معامله می‌شود. همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال، ربع‌سکه بهار آزادی ۷۶۴ میلیون ریال و سکه یک‌گرمی نیز ۳۸۰ میلیون ریال تعیین شده و به فروش می‌رسد.

شایان‌ذکر است که بر اساس تحولات بازارهای بین‌المللی، بهای هر اونس طلا به ۴۱۹۴ دلار رسیده است که این موضوع به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار داخلی، همچنان مورد توجه معامله‌گران قرار دارد.

کد مطلب 6973494
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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