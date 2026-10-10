آغاز تعمیرات اساسی ۳ واحد پالایشگاه اصفهان با مشارکت ۱۵۰۰ نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا قزوینی‌زاده مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان تصریح کرد: پس از پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی واحد شماره یک تصفیه گازوئیل پالایشگاه جنوبی اصفهان، کارکنان بخش‌های مختلف پالایشگاه بدون وقفه وارد مرحله جدید تعمیرات شده‌اند و از ۱۱ مهر امسال، تعمیرات اساسی سه واحد تبدیل کاتالیستی شماره یک، کاهش گرانروی شماره یک و تولید ازت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی این واحدها با مشارکت یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی اجرایی و به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجراست، افزود: تعمیر توربین‌ و کمپرسور گاز گردشی واحد تبدیل کاتالیستی C-۲۵۱ از فعالیت‌های تخصصی این دوره است و هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی، تعمیراتی، فنی و ایمنی و رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی، از الزام‌های اجرای این برنامه به شمار می‌رود.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اقدام‌ها با اتکا به دانش فنی و توان نیروهای متخصص داخلی انجام شده و الزام‌های ایمنی، کیفیت و فنی در تمامی مراحل پایش می‌شود، بیان کرد: در طول اجرای تعمیرات، دیگر واحدهای پالایشگاه به فعالیت تولیدی خود ادامه می‌دهند و عملیات بهره‌برداری و نگهداری در آن‌ها برقرار است.