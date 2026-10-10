به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری استان سمنان و دانشگاه گرمسار خبر داد و اظهار داشت: پیوند دانشگاه با چرخه تولید و صنعت از رویکردهای مدیریتی گرمسار است.

وی ادامه داد: هدایت ظرفیت‌های علمی و نخبگانی دانشگاه‌ها به سمت پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه و صنایع منطقه، از اولویت‌های اساسی شهرستان گرمسار به شمار می‌رود.

فرماندار گرمسار توضیح داد: این تفاهم‌نامه زمینه تبدیل ایده‌ها و دانش تخصصی جوانان دانشگاهی به فناوری‌های ارزش آفرین را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های فناورانه در شهرستان کمک کند.

همتی با اشاره به محورهای این توافق‌نامه پنج‌ساله بیان کرد: بهره‌گیری مشترک از امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه‌ای دو مجموعه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی، از مهم‌ترین زمینه های همکاری دو طرف است.

وی همچنین حمایت‌های مالی، مشاوره‌ای و حقوقی از طرح‌های پژوهشگران و استادان را از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه دانست و یادآور شد: این حمایت‌ها می‌تواند مسیر رشد شرکت‌های نوپا و هسته‌های فناور را هموار کند.

فرماندار گرمسار با اشاره به نقش تعامل دانشگاه و مراکز فناوری در توسعه اقتصادی شهرستان تصریح کرد: گسترش این همکاری‌ها زمینه اشتغال آفرینی پایدار برای دانش‌آموختگان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در گرمسار را فراهم می‌کند.

به گزارش مهر، این تفاهم‌نامه با امضای محسن رضوانی به نمایندگی از پارک علم و فناوری استان سمنان و عبدالله عباسی به نمایندگی از دانشکده فنی و مهندسی گرمسار منعقد شد. بر اساس مفاد آن، دو مجموعه به مدت پنج سال در زمینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی اولویت دار، توسعه مراکز نوآوری و توانمندسازی فناوران همکاری خواهند کرد