به گزارش خبرنگار مهر، امین فامیل کریمی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با اشاره به عملکرد این صندوق اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر در استان همدان تحت پوشش این صندوق هستند و ۱۲ هزار نفر نیز به‌طور مستمر از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به شتاب‌گیری روند بیمه پردازی در ماه‌های اخیر بیان کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۱۶ هزار نفر به جمعیت بیمه‌شدگان و بیش از سه هزار نفر به جمع مستمری بگیران استان اضافه شده‌اند و ضریب پوشش بیمه‌ای در تمامی شهرستان‌های همدان از میانگین کشوری بالاتر است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان شهرستان اسدآباد را با ۹۵ درصد پوشش پیشروترین منطقه استان و درگزین را با ۴۸ درصد در پایین‌ترین رتبه استانی اعلام کرد و افزود: با این وجود استان همدان همچنان از میانگین کشور بالاتر است.

وی با اشاره به بسته‌های حمایتی جدید گفت: در راستای حمایت از معیشت مستمری بگیران همزمان با روز ملی روستا و عشایر مرحله جدیدی از کمک معیشتی به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر مستمری‌بگیر در نظر گرفته شد که مجموع آن افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال است و پیش از این نیز در مرحله اسفندماه مبلغ ۴.۲ میلیون تومان به هر نفر پرداخت شده بود.

فامیل کریمی تصریح کرد: حقوق مستمری بگیران در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته که با اعمال اصلاحات محاسباتی برای برخی گروه‌ها این افزایش در موارد خاص به ۳۰ درصد نیز رسیده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد جامعه در استقبال از بیمه اجتماعی عنوان کرد: ۵۳ هزار نفر از بانوان استان هم‌اکنون عضو صندوق هستند و سهم بانوان در جذب‌های جدید از ۲۰ درصد در یک دهه گذشته به ۴۹ درصد در سال جاری رسیده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفت: ۱۳ هزار مادر روستایی و عشایری در استان تحت پوشش این طرح هستند که تداوم و توسعه آن نیازمند تخصیص اعتبارات جدید دولتی است.

وی از فراهم شدن امکان خرید خدمت سربازی برای تکمیل سوابق بیمه‌ای خبر داد و افزود: این اقدام فرصت مناسبی برای افرادی است که برای رسیدن به شرایط بازنشستگی نیاز به تکمیل سنوات بیمه‌ای دارند.

فامیل کریمی همچنین از پیگیری‌های ویژه با همکاری نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف بازنشستگی افراد بالای ۷۰ سال که سابقه بیمه‌ای کامل ندارند، خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از سالمندان و افراد از کار افتاده در حال سپری کردن مراحل قانونی است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان در پایان به رشد چشمگیر سرمایه‌های صندوق اشاره کرد و افزود: ارزش دارایی‌های این صندوق در سطح کشور با تغییر رویکرد از بنگاه‌داری به حضور فعال در بازار سرمایه و سهام از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت چهاردهم به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است که ضامن پایداری بلندمدت تعهدات به بیمه شدگان خواهد بود.