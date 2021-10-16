به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۵.۱ ریشتر در ساعت ۱۵ و ۱۶ دقیقه امروز شنبه ۲۴ مهرماه در حوالی یزدانشهر در استان کرمان، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویس‌دهی به تمامی مشترکان خود در این استان است.

بر اساس این گزارش، دقایقی پس از وقوع زلزله که کانون آن ۱۵ کیلومتری یزدانشهر، ۱۶ کیلومتری زرند و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است، کارشناسان فنی همراه اول ضمن بررسی وضعیت شبکه این اپراتور در مناطق زلزله‌زده از سرویس‌دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد