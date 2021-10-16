۵۰ درصد اشتغال مازندران در بخش صنایع غذایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر شنبه در مراسم جشن غذا با بیان اینکه ۴۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی صنعت استان مربوط به صنایع غذایی است، افزود: ارزش افزوده صنایع غذایی، دارویی و نوشیدنی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: صنعت غذایی دارای بهره وری پایین است و باید نسبت داده و ستانده در این صنعت افزایش یابد.

وی ادامه داد: تولید ارزش افزوده صنایع غذایی ۲۴ درصد بوده که نسبت به دیگر صنایع پایین است در حالی ۵۰ درصد اشتغال استان در صنعت غذایی است.

قوانلو یادآور شد: صنعت غذایی جزو صنایع دارای ظرفیت‌های بالایی به شمار می‌رود و باید نیازمندی‌های این بخش را برطرف کرد.

رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران گفت: به رغم تحریم، در سال قبل، رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی محقق شد و خوشبختانه در شرایط کرونا چندان لطمه‌ای به بازار صنایع غذایی وارد نشده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها سبب شده تا بازار صنایع غذایی با کاهش فروش مواجه شود، خواستار بازاریابی در کشورهای هدف و توسعه صادرات محصولات شد.