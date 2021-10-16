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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۳۱

منابع سوری اعلام کردند؛

آتش سنگین روی مواضع تروریستها در سرمدا/هلاکت ۲ سرکرده جبهه النصره

آتش سنگین روی مواضع تروریستها در سرمدا/هلاکت ۲ سرکرده جبهه النصره

منابع سوری از حملات ارتش سوریه و جنگنده های روسی به مواضع تروریستهای جبهه النصره در سرمدا و آماده شدن نیروهای سوری برای شروع عملیات بزرگ در ادلب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین از حملات سوری و روسی به مواضع تروریستهای جبهه النصره در سرمدا در حومه ادلب خبر داد و اعلام کرد: ارتش سوریه مواضع تروریستها در سرمدا را هدف قرار داده است و همزمان جنگنده های روسیه نیز مواضع تروریستها در این شهر بمباران کرده اند.

المیادین گزارش داد: حملات به مواضع جبهه النصره، اولین بار از هفت سال قبل رخ می دهد و حامل پیامهای مهمی است.

خبرنگار المیادین از هلاکت دو سرکرده جبهه النصره در حمله ارتش سوریه خبر داد.

همزمان منابع وابسته به مخالفان سوری هم این حملات را تایید و اعلام کردند که ارتش سوریه حملات راکتی به سرمدا انجام داده است.

این منابع از اعزام نیرو و تجهیزات گسترده ارتش سوریه به منطقه معره النعمان و محورهای جبل الزاویه در جنوب ادلب و سراقب در شرق ادلب هم خبر دادند و اعلام کردند: این همزمان با اخبار منتشر شده در رسانه های دمشق برای عملیات قریب الوقوع در ادلب است.

کد مطلب 5328991

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