آتش سنگین روی مواضع تروریستها در سرمدا/هلاکت ۲ سرکرده جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین از حملات سوری و روسی به مواضع تروریستهای جبهه النصره در سرمدا در حومه ادلب خبر داد و اعلام کرد: ارتش سوریه مواضع تروریستها در سرمدا را هدف قرار داده است و همزمان جنگنده های روسیه نیز مواضع تروریستها در این شهر بمباران کرده اند.

المیادین گزارش داد: حملات به مواضع جبهه النصره، اولین بار از هفت سال قبل رخ می دهد و حامل پیامهای مهمی است.

خبرنگار المیادین از هلاکت دو سرکرده جبهه النصره در حمله ارتش سوریه خبر داد.

همزمان منابع وابسته به مخالفان سوری هم این حملات را تایید و اعلام کردند که ارتش سوریه حملات راکتی به سرمدا انجام داده است.

این منابع از اعزام نیرو و تجهیزات گسترده ارتش سوریه به منطقه معره النعمان و محورهای جبل الزاویه در جنوب ادلب و سراقب در شرق ادلب هم خبر دادند و اعلام کردند: این همزمان با اخبار منتشر شده در رسانه های دمشق برای عملیات قریب الوقوع در ادلب است.