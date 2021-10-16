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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۸

رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد؛

اعزام ۶ تیم ارزیاب به مناطق زلزله زده کرمان

اعزام ۶ تیم ارزیاب به مناطق زلزله زده کرمان

رئیس سازمان مداد و نجات هلال احمر، از اعزام تیم های ارزیاب به شهر زرند کرمان در پی وقوع زمین لرزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۵/۱ ریشتر ساعت ۱۵:۱۶ عصر امروز شهر کرمان، مرکز این استان و شهر زرند را لرزاند.

ولی پور عنوان کرد: این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری سطح زمین و در فاصله ۱۵ کیلومتری یزدان شهر و ۱۶ کیلومتری زرند با بزرگی ۵/۱ ریشتر به وقوع پیوست.

وی افزود: تاکنون ۶ تیم ارزیاب به کانون زلزله شده اعزام شدند.

همچنین طبق اعلام تیم‌های ارزیاب، ریزش کوه در نزدیکی روستای ده علیرضا منجر به مسدود شدن راه ورودی این روستا شده، همچنین دیواره‌های خشتی چند خانه در روستای گیسک هم ریزش کرده که تاکنون خسارت جانی گزارش نشده است

شدت این زلزله در شهرستان‌های زرند کرمان، راور و کوهبنان احساس شده است.

کد مطلب 5329002
ساناز باقری راد

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