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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۲

طی تماس تلفنی؛

رئیس دفتر رئیس جمهور وضعیت منطقه زلزله زده یزدانشهر را جویا شد

رئیس دفتر رئیس جمهور وضعیت منطقه زلزله زده یزدانشهر را جویا شد

کرمان - رئیس دفتر رئیس جمهور طی تماس تلفنی با استاندار کرمان وضعیت منطقه زلزله زده یزدانشهر را جویا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور طی تماس تلفنی با استاندار کرمان آخرین وضعیت مناطق زلزله زده یزدانشهر زرند را بررسی کرد.

اسماعیلی بر رسیدگی به امور اهالی و بر اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه و حضور عوامل امدادی در کنار مردم و فراهم کردن شرایط اسکان در صورت نیاز تاکید کرد.

استاندار کرمان هم در این تماس تلفنی اعلام کرد که تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شده اند.

علی زینی وند گفت: خسارت جانی نداشتیم اما خسارت جزئی در منطقه ایجاد شده است که میزان دقیق خسارت‌ها در حال بررسی است.

کد مطلب 5329022

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    نظرات

    • ایزدی IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      رییس جمهور مردمی بداد مردم یزدان شهر برسید . مسئولان دیشب مردم این شهر رو به حال خودشون رها کردن و فقط حرف زدن. هنوز خیلی از مردم داخل خانه های قدیمی هستند و ترس ولرز دارند.

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