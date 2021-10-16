رئیس دفتر رئیس جمهور وضعیت منطقه زلزله زده یزدانشهر را جویا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور طی تماس تلفنی با استاندار کرمان آخرین وضعیت مناطق زلزله زده یزدانشهر زرند را بررسی کرد.

اسماعیلی بر رسیدگی به امور اهالی و بر اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه و حضور عوامل امدادی در کنار مردم و فراهم کردن شرایط اسکان در صورت نیاز تاکید کرد.

استاندار کرمان هم در این تماس تلفنی اعلام کرد که تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شده اند.

علی زینی وند گفت: خسارت جانی نداشتیم اما خسارت جزئی در منطقه ایجاد شده است که میزان دقیق خسارت‌ها در حال بررسی است.