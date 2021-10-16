کنار قهرمانان خواهیم ماند/ماجرای خداحافظی ازدوومیدانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی شامگاه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان ورزشی با بیان اینکه حال ما خوب نیست، اظهار امیدواری کرد تا با فروکش کردن کرونا و بازگشت به سمت ورزش حال جامعه خوب شود.

وی با بیان اینکه با خون دل‌هایی سر راه ورزشی‌ها برای کسب قهرمانی وجود دارد، گفت: لحظات به یادماندنی ورزش را فقط ورزشکاران درک می‌کنند و اگر خدای نکرده نتیجه مطلوب برای ورزشکار به دست نیاید، بار روانی سنگین ایجاد می‌کنیم.

وی با تقدیر از ورزشکاران در مسابقات جهانی گفت: درخشش ورزشکاران و کسب مدال‌های رنگارنگ، مجدد به نمادی از پیشرفت و توسعه کشور مبدل شد و المپیک مقدمه‌ای برای بازگشت روحیه خودباوری شد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ورزشکاران روانه معادله چند مجهولی المپیک شده است، گفت: هرچه قدر بیشتر از دلاوری‌ها یاد کنیم، سبب تقویت روحیه می‌شود و باید خود را برای المپیک آینده آماده کنیم.

سجادی ادامه داد: مدال المپیک خم رنگرزی نیست و از الان باید برای مدال آوری تلاش کرد و روحیه ورزشکاران و سلامت جسمی آنان باید حفظ شود.

ضرورت اسطوره سازی و مستند سازی در ورزش

وزیر ورزش و جوانان گفت: اگر قرار است فرهنگی به جامعه دیگر منتقل شود باید اسطوره سازی کرد و امیدواریم درخشش در مسابقات مرحله‌ای از اسطوره سازی باشد.

وی با تاکید براینکه ورزش کشتی نیازمند ثبت در تاریخ است، تاریخ سازی و مستندسازی در حوزه ورزش را ضروری دانست.

وی ادامه داد: امیدواریم دشواری‌ها را حل کنیم و ما در دشواری‌ها کنار قهرمانان خود خواهیم بود و از این ورزشکاران در حوزه معیشت، مسکن نیازمند حمایت هستیم.

ماجرای خداحافظی وزیر ورزش از تیم ملی دوومیدانی

وزیر ورزش به ماجرای کناره گیری از ورزش قهرمانی خود در رشته دوومیدانی اشاره کرد و با بیان اینکه مهمترین عاملی که سبب شد قهرمانی من در ورزش دومیدانی پس از ۱۸ سال پایان یابد، این بود که مجبور بودم سه جا کار و دو جلسه تمرین کنم و این سبب شد تا از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم.

وی گفت: اگر دوست داریم عمر قهرمانی‌ها ادامه یابد وظیفه داریم در وزارت ورزش و جوانان با مشورت مجلس و حمایت رئیس جمهور باید برای معیشت و اشتغال ورزشکاران حل شود.

سجادی با بیان اینکه مشکل شغل ورزشکاران و قهرمانان در حال رفع شدن است، گفت: ۱۱ ماه دیگر بازی‌های آسیایی درپیش است وحمایت از ورزشکاران در این بازی‌ها اثرگذار خواهد بود.