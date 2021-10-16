بیش از ۱۲۰۰ تن میگو از مزارع گمیشان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد قدس علوی در جلسه کارگروه فنی تکثیر و پرورش میگو استان اظهارکرد: از زمان آغاز فصل برداشت میگو در استان تاکنون هزار و ۲۳۵ تن میگو، در مجتمع پرورش میگو گمیشان برداشت شده است.

مدیرکل شیلات گلستان با اعلام رضایت از میزان میگو برداشت از مزارع گمیشان بیان کرد: یقیناً امسال به برنامه پیش بینی شده میزان تولید میگو در استان می رسیم و در حال حاضر بالغ بر ۸۲ درصد از مقدار پیش بینی شده محقق شده است اما پرورش دهندگان باید با سرعت بخشیدن به عمل صید، از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به زمان برداشت میگو از مزارع مجتمع گمیشان افزود: آخرین مهلت برداشت میگو تا ۱۵ مهرماه اعلام شده بود اما بنا به درخواست پرورش دهندگان، دامپزشکی این زمان را برای دومین بار، تا ۲۸ مهر ماه تمدید کرد و این در حالی است که تمامی عواقب احتمالی در مدت تمدید متوجه پرورش دهندگانی خواهد بود که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده اند.

ابراهیم کریمی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان هم در این جلسه بر برنامه ریزی در جهت برداشت سریعتر میگو تاکید کرد و گفت: انتظار است پرورش دهندگان با بالا بردن ظرفیت برداشت، در موعد مقرر بتوانند فرآیند جمع آوری میگوهای تولید شده را به پایان برسانند.

لازم به ذکر است پیش بینی می شود هزار و ۵۰۰ تن میگو سال جاری از مزارع مجتمع پرورش میگو گمیشان برداشت شود.