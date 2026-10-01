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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

دویست‌وپانزدهمین شب اجتماع خونخواهی آقای شهید ایران در مشگین شهر

دویست‌وپانزدهمین شب اجتماع خونخواهی آقای شهید ایران در مشگین شهر

اردبیل- دویست‌وپانزدهمین شب اجتماع و ایستادگی با حضور پرشور مردم در مشگین شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6964974

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