https://mehrnews.com/x3dcSm ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6964974 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ دویستوپانزدهمین شب اجتماع خونخواهی آقای شهید ایران در مشگین شهر اردبیل- دویستوپانزدهمین شب اجتماع و ایستادگی با حضور پرشور مردم در مشگین شهر برگزار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6964974 کپی شد مطالب مرتبط رفع موانع سرمایهگذاری گردشگری استان اردبیل امنیت مردم خط قرمز پلیس است پیش بینی برداشت ۱۶۰ هزار تن سیب در مشگینشهر شب های اردبیل نماد ایستادگی و مقاومت از سبلان تا قلب اردبیل فریاد خونخواهی مردم اردبیل آغاز به کار پایگاه موتورلانس اورژانس ۱۱۵ مشگینشهر از اول مهرماه ۱۴۰۵ تداوم اجتماع مرزداران بیله سوار در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ۲۱۲ طرح سرمایهگذاری مشگینشهر در اولویت استان قرار گرفت مردم مشگین شهر ایستاده در میدان پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ میکند بانوان در خط مقدم جنگ شناختی، رسانهای و خونخواهی جهاد تبین قرار دارند برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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