۹ حلقه چاه غیر مجاز در ملارد و شهریار مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گیتی پژوه عصر شنبه در جمع خبرنگاران از انسداد ۹ حلقه چاه غیر مجاز در ملارد و شهریار خبر داد و اظهار داشت: این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده اند.

گیتی پژوه با اشاره به اینکه ا انجام این عملیات از خروج ۱۱۱ هزار و ۴۲۰ متر مکعب آب در سال از سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری شده است گفت: چهار حلقه چاه غیر مجاز دیگر نیز شناسایی شده است.

وی عنوان داشت: منابع آب مهم‌ترین عامل توسعه پایدار است و با توجه به میانگین پایین بارندگی در منطقه می‌طلبد تا مصرف آب به طور صحیح مدیریت و از حفر غیر قانونی چاه جلوگیری شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در ادامه عنوان داشت: برداشت بی رویه آب سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب و کاهش کیفیت آب را در پی دارد.