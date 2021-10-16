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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۱

استاندار البرز:

البرز با رشد فزاینده مهاجرت نیازمند توجه ملی است

البرز با رشد فزاینده مهاجرت نیازمند توجه ملی است

کرج - استاندار البرز گفت: استان استراتژیک البرز با رشد فزاینده جمعیت و پدیده مهاجرت نیازمند توجه ویژه استانی و ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) اظهار کرد: باید در نظر داشته باشیم که اقدامات و تصمیمات امروز ما در زندگی آیندگان مؤثر است.

وی ادامه داد: بر این اساس ضرورت دارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تصمیم سازی کنیم که نسل‌های بعدی دچار مشکل نشوند.

شهبازی گفت: تصمیمات این جلسه پس بحث و تبادل نظر، بر اساس خرد جمعی و رأی‌گیری از اعضا اتخاذ می‌شود از این رو به بهترین اجماع نظر می‌رسیم و مصوب می‌کنیم.

وی افزود: در این مصوبات، تمامی موضوعات استان اعم از زیربنایی، اجتماعی، فرهنگی و… مد نظر قرار می‌گیرد.

استاندار البرز گفت: استان استراتژیک البرز، با رشد فزاینده جمعیت و پدیده مهاجرت، نیازمند توجه ویژه استانی و ملی است.

وی افزود: در سایه اتحاد و همدلی بین مجموعه مسئولان استان، توفیق یافتیم با برنامه‌ریزی دقیق، نرخ بیکاری استان را تک رقمی کنیم.

کد مطلب 5329192

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