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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۳:۱۵

دقایقی پیش به وقوع پیوست؛

ماشین عروس و داماد قروه ای دچار حریق شد

ماشین عروس و داماد قروه ای دچار حریق شد

قروه- مسئول آتش نشانی قروه گفت: دقایقی پیش ماشین عروس و داماد قروه ای در میدان امیر کبیر این شهر طعمه حریق شد اما خوشبختانه آسیب جسمانی به کسی وارد نشد.

علی ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه امشب در پی اعلام به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در بلوار غدیر میدان امیر کبیر این شهر بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه خودرو سواری چری سفید در مسیر تالار عروسی به دلیل نامعلوم از ناحیه داشبرد دچار آتش سوزی می‌شود اما خوشبختانه عروس و داماد در این حادثه هیچ آسیبی ندیدند.

مسئول آتش نشانی شهرداری قروه اعلام کرد: دلیل آتش سوزی در دست برسی کارشناسان آتش نشانی است.

ناصری یادآور شد: این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ مهار شد و حادثه هیج مصدومی نداشت ولی خسارات وارده به خودور بسیار زیاد است.

کد مطلب 5329222

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