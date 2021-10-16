ماشین عروس و داماد قروه ای دچار حریق شد

علی ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه امشب در پی اعلام به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در بلوار غدیر میدان امیر کبیر این شهر بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه خودرو سواری چری سفید در مسیر تالار عروسی به دلیل نامعلوم از ناحیه داشبرد دچار آتش سوزی می‌شود اما خوشبختانه عروس و داماد در این حادثه هیچ آسیبی ندیدند.

مسئول آتش نشانی شهرداری قروه اعلام کرد: دلیل آتش سوزی در دست برسی کارشناسان آتش نشانی است.

ناصری یادآور شد: این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ مهار شد و حادثه هیج مصدومی نداشت ولی خسارات وارده به خودور بسیار زیاد است.