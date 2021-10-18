هدف گذاری مس قرارگیری بین ۴ تیم برتر لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان شهریور سال جاری برگزار شد و قرار بود مسابقات ۲۴ مهر ماه آغاز شود اما زمان شروع رقابت‌ها تغییر کرد و مقرر شد مسابقات لیگ ۳۰ مهر ماه شروع شود. البته این رقابت ها ۳۰ مهر هم استارت نمی خورد و بعد از هماهنگی و برنامه ریزی مجدد، روز ۷ آبان برای شروع لیگ برتر فوتسال بانوان پیش بینی شده است.

عاطفه رضایی سرمربی تیم فوتسال مس رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آمادگی تیمش گفت: حدود ۲۵ روز است که تمرینات خود را آغاز کرده ایم. کمی ناهماهنگی در تیم وجود دارد اما رفته رفته شرایط بهتر می شود و بازیکنان هماهنگ‌تر خواهند شد.

سرمربی تیم مس رفسنجان درباره هدفگذاری تیمش برای فصل بعد تصریح کرد: هدف نخست ما این است که بتوانیم جزو ۴ تیم نهایی قرار گیریم.

رضایی درباره برگزاری مسابقات سوپر لیگ فوتسال نیز گفت: اینکه ۸ تیم بتوانند در مرحله سوپر لیگ حضور داشته باشند کیفیت بازی‌ها را افزایش خواهد داد و باعث پویایی لیگ می شود. در واقع شرایط بهتر خواهد شد.