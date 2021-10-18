تلاش برای تامین آب شرب همدان با اجاره چاه های کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ستوده در خصوص وضعیت پیش روی این طرح با بیان اینکه در حال حاضر این موضوع با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مناسبی در حال انجام است، اظهار کرد: از این تعداد در ۱۶ مورد نظرات موافق جلب و هم اکنون، با ۶ مالک چاه کشاورزی توسط آبفا قرارداد بسته شده و آب وارد مدار شبکه توزیع شرب شده است.

ستوده با بیان اینکه با بقیه کشاورزان نیز در حال رایزنی در این زمینه هستیم، ادامه داد: در این راستا مساعدت با تغییر و اصلاح نام پروانه‌های بهره برداری، تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز کشاورزان، در زمینه افزایش قدرت منصوبات چاه و مساعدت در شارژ کارت چاه‌های مجهز به کنتور هوشمند را برای این کشاورزان در پیش خواهیم گرفت.