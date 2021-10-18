تأسیس داروخانه توسط مدیر دولتی منعی ندارد/ شکل قیمت گذاری دارو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شانه ساز، روز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در حاشیه همایش معاونین غذا و دارو در مرکز همایش‌های رازی، درباره اینکه بسیاری از داروخانه‌ها توسط مسئولان دولتی راه‌اندازی شده اند، گفت: این موضوع هیچ منع قانونی ندارد و مانند پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی این افراد نیز می‌توانند از حق قانونی خود استفاده کنند.

وی افزود: فقط مسئله این است که نباید تعارض منافع داشته باشند و هیچ منع قانونی برای تأسیس داروخانه توسط مسئولان دولتی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند مانع شود.

شانه ساز در خصوص افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی مانند استامینوفن و ناپورکسین، گفت: قیمت گذاری در کمیسیون قانونی قیمت انجام می‌شود که متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و درباره قیمت اقلام دارویی تصمیم گیری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ارز واردات اقلام دارویی از پارسال نیمایی شده است، افزود: داروهایی که مصرف آن بیشتر خودسرانه بوده از شمول دریافت ارز خارج شده اند.

شانه ساز درباره آئین نامه جدید راه اندازی داروخانه که تصویب شده، ولی به اجرا در نیامده است، گفت: برای اجرای آئین نامه‌ها مشکلی نداریم، باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری ایجاد شود که با شرکت پیمانکار هماهنگی شده است.

وی افزود: ما بر اساس مصوبات قانونی و تأکید دیوان عدالت اداری، آئین نامه جدید راه اندازی داروخانه را در چارچوب قانون تعریف کرده ایم.