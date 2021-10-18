محمود عباس‌زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای اداره کشور نیازی به برجام و مذاکره با غرب نداریم، اظهار داشت: البته ما بازگشت به برجام را هم تحریم نکردیم اما توپ در زمین غربی‌هاست. بازگشت به برجام درباره آن‌هایی صادق است که از آن خارج شده‌اند یا از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط جدید این جمهوری اسلامی ایران است که باید برای طرف مقابل شرط تعیین کند، تصریح کرد: اتحادیه اروپا اگر قصد وساطت یا میانجی‌گری بین ۱+۴ و ایران را دارد، باید مفروضش این باشد که تمام تقصیر بن بست مذاکرات بر عهده آمریکا و تروئیکای اروپایی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدیهی است که لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات برجامی توسط آمریکا و اروپا اولین قدم برای شروع مذاکرات است نه آخرین قدم.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌هایی که در داخل کشور با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های غلط از شرایط اقتصادی ایران، قصد ایفای نقش جاده صاف کن برای غربی‌ها را دارند، تاریخ مصرفشان تمام شده است.