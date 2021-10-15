بورل: آماده ام با مقامات ایران دیدار کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در سخنانی مدعی شد که مقامات ایران خواهان دیدار با مقامات اروپایی هستند که هماهنگی گفتگوهای غیرمستقیم تهران- واشنگتن بر سر برجام را برعهده دارند.

بورل در جمع خبرنگاران در شهر واشنگتن گفت که وی آماده است تا با مقامات ایران دیدار کند، اما نمی‌تواند بگوید که این دیدار چه زمانی ممکن است انجام شود.

وی در این باره افزود: «چنانچه لازم شود، من آماده میزبانی از آنها هستم».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که تصور نمی‌کند انجام این گفتگوها در بروکسل ضروری باشد، با این حال وی تمایل دارد که قدری «نسبت به این موضوع صبر پیشه کند»؛ چون به زعم بورل، «طرف اروپایی نمی‌تواند شکست بخورد!»

این در حالی است که «انریکه مورا» فرستاده اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین که به تهران سفر کرده بود، روز پنج شنبه با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران دیدار کرد.

پس از این دیدار، وبگاه خبری نشنال با انتشار یک گزارش مدعی شد که بعد از دیدار مقام‌های ایران و اتحادیه اروپا در تهران دو طرف نتوانستند بر سر یک چارچوب زمانی برای آغاز مجدد مذاکرات وین به توافق دست یابند.

در این گزارش همچنین گفته شد که قرار است دو طرف طی روزهای آتی برای گفتگوهای بیشتر در بروکسل نشست‌هایی برگزار کنند.