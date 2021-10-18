در مسابقه پرسپولیس گریه کردم/ تاکتیک بازیکنان ایران ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از زمان روی کار آمدن دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی، در ۱۰ بازی متوالی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی به پیروزی رسید و در آخرین مسابقه، هفته گذشته برابر کره جنوبی به نتیجه تساوی یک - یک دست یافت.

عملکرد موفق اسکوچیچ با تیم ملی ایران یکی از مسائلی است که همواره از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

این مربی کُروات در خصوص راز احیای تیم ملی ایران بعد از سرمربیگری «مارک ویلموتس» گفت: فکر می‌کنم مهمترین چیز این است که ما با کیفیت و جزئیات کار می‌کنیم. البته اینکه من هفت سال هم در لیگ ایران بودم و بازیکنان را می‌شناختم هم کمک کرد ولی کار با کیفیت با کادر فنی که شامل «ماریو توت» و «ملادان زگانیر» هم می‌شود، دلیل اصلی نتایج خوب است.

اسکوچیچ در پاسخ به این سئوال که آیا قبل از قبول هدایت ایران با مربیان کُرواتی که در تیم ملی کار کرده بودند، مشورت داشته است؟ تصریح کرد: قبل از قبول پیشنهاد سرمربیگری ایران، با این مربیان در تماس نبودم و مشورت نخواستم اما همه ما (مربیان کُروات) شرایط خوبی در ایران داریم و با هم در ارتباط هستیم. شاید من نزدیکترین شخص به «زلاتکو کرانچار» (سرمربی سابق پرسپولیس، سپاهان و تیم امید ایران) بودم. او به معنای واقعی یک انسان بود.

سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد: زمانی که در ایران بودم، متوجه شدم کرانچار فوت کرده است. تمام صبح برای او گریه کردم. سپس بعدازظهر وقتی که آرام شده بودم، برای تماشای یک مسابقه پرسپولیس به ورزشگاه رفتم. وقتی وارد ورزشگاه شدم، تصویری از کرانچار برای گرامیداشت او را روی سکوها دیدم که دوباره گریه کردم.

اسکوچیچ خاطرنشان کرد: وقتی من و «برانکو ایوانکوویچ» یک بار برای تماشای مسابقات باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا به قطر رفتیم، کرانچار متوجه این سفر شد و با تدارک یک ضیافت بزرگ از ما به عنوان دوست استقبال کردم. این ربطی به فوتبال و تاکتیک‌ها ندارد. این مرد یک شخص فوق العاده بود.



دیدار کرانچار (سمت چپ) با اسکوچیچ و برانکو در قطر در سال ۹۴؛ زمانی که کرانچار سرمربی الاهلی بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که لژیونرهای بزرگی چون سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی را در اختیار دارد، در مورد صادق محرمی مدافع ایران که در تیم دینامو کرواسی است، گفت: محرمی را از ۱۶ سالگی می‌شناسم زیرا آن زمان سرمربی ملوان بودم. او آن زمان چیزهای زیادی نشان داد و اکنون در حال تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ است. او هنوز در دینامو است اما به دلیل مصدومیت نتوانسته به پتانسیل کامل خود برسد. اگر همه چیز آنطور که باید پیش برود، او تونایی اش را نشان می‌دهد. محرمی بازیکن و فوتبالیست فوق العاده ای است.

«تفاوت لیگ ایران و کرواسی را چگونه توصیف می‌کنید؟» اسکوچیچ در پاسخ به این سئوال vecernji گفت: فوتبالیست‌های ایرانی به لحاظ تکنیکی و فیزیکی قدرتمند هستند و در سطح رشک برانگیزی قرار دارند. چیزی که آنها فاقدش هستند و من در آن جای پیشرفت می بی نم، توانایی تاکتیکی است. بازیکنان ایران هنوز در توانایی تاکتیکی آن‌قدرها خوب نیستند ولی در بلند مدت می‌توان آن را آموخت. بیشتر اروپایی‌ها از نظر تاکتیکی منظم بوده‌اند و از آنجا که ایران بازیکنان بیشتری در باشگاه‌های اروپایی دارد، این امر به آرامی در حال تغییر است.

اسکوچیچ در بخش دیگری از گفتگوی خود در خصوص تفاوت ایران با کشورهای عربی که برای مردم کرواسی قابل درک نیست، گفت: اولین ویژگی خاص ایرانی‌ها میهمان نوازی استثنایی آنها است. در کشورهای اروپایی تصور کاملاً غلطی در مورد ایران ایجاد شده است. وقتی به ایران می آیید متوجه می‌شوید که چقدر ملت شگفت انگیزی هستند و چقدر به دیگران احترام می‌گذارند و ارزش قائل هستند.