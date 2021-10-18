فعالیت ۶۰ جهادگر گروه شهید عسگری در مناطق محروم البرز

محدثه داودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری، جز با کار جهادی و انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم، اظهار کرد: هدف از انجام امور جهادی، رفع محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم و خانواده‌های کم‌برخوردار است.

وی در خصوص اقدامات گروه جهادگران عرصه سلامت بیان کرد: گروه جهادی شهید مهدی عسگری در عرصه‌های مختلف جهادی در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار مشغول به فعالیت است.

مسئول گروه جهادی شهید مهدی عسگری تصریح کرد: به فضل خدا و نگاه ویژه شهید مهدی عسگری، این گروه در تمامی عرصه‌های مختلف جهادی بهداشت و درمان، فرهنگی، آموزشی، کارآفرینی، عمرانی و… فعالیت دارد و در زمینه بهداشت و درمان به صورت تخصصی فعالیت می‌کند.

فعالیت گروه جهادی شهید عسگری در عرصه صلامت

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات مردم تلاش می‌کنیم تا با ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی بخشی از مشکلات خانواده‌های نیازمند را حل کنیم.

داودی گفت: گروه جهادی ما با عنوان جهادگران عرصه سلامت، هر دو هفته یک‌بار در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار، اردوی جهادی پزشکی برگزار می‌کند.

مسئول گروه جهادی شهید مهدی عسگری اظهار کرد: در این اردوهای جهادی خدمات رایگان دندانپزشکی، پزشک عمومی، پزشک زنان، متخصص پوست، مامایی، غربالگری سلامت، روانشناسی، مشاوره طب اسلامی، غربالگری سلامت، تزریقات، مشاوره حقوقی و توزیع دارو و… ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ما از تمامی خیرین و پزشکان دعوت می‌کنیم که ما را در انجام این کار خیر یاری کنند تا بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری را به مردم عزیزمان ارائه دهیم.

مسئول بهداشت و درمان مجمع جهادی استان البرز با بیان اینکه حدود ۶۰ نفر از جهادگران و کادر پزشکی مشغول خدمات‌رسانی به مناطق حاشیه شهر کرج هستند، اظهار کرد: جهادگران عرصه سلامت این هفته، در منطقه خرمدشت و در دبیرستان حضرت خدیجه (س) به مردم این منطقه خدمت کردند.

وی متذکر شد: بر این اساس در دهمین اردوی جهادی پزشکی، ۲۸۰ نفر از خانواده‌های کم‌برخوردار، از خدمات رایگان دندانپزشکی، پزشک عمومی، متخصص پوست، متخصص زنان، مامایی، روانشناسی، مشاوره طب اسلامی، غربالگری سلامت، مشاور حقوقی تزریقات، توزیع دارو برخوردار شدند.